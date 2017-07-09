Canpolat: Bu yeni bir Kuva-i Milliye hareketidir. Bu yeni bir Mustafa Kemal dirilişidir

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 'Adalet Mitingi' için Maltepe Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Canpolat şunları söyledi:Kaynak: DHA
" Demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına bu ülkede barışa sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı adalet, demokrasi adına teşekkür ediyorum. Mahcup etmediniz bizi. Alnımızı ak, yüzümüzü kara çıkarmadınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu yeni bir Kuva-i Milliye hareketidir. Bu yeni bir Mustafa Kemal dirilişidir. Bu yeniden bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının yeniden kurumsallaşacağı gündür. Demokrasi ve barış adına hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul, Türkiye hazır şimdi iktidar zamanı. İktidar yolunuz açık olsun, uğurlar olsun."
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