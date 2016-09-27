AİLENİN DAVA KATILMA İSTEĞİ REDDEDİLDİ

CANSEL’İN BABASINDAN TEHDİT İDDİASI

Haber Kaynağı: DHA

Kayseri kent merkezindeki Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde geçen 17 Şubat günü Matematik öğretmeni Bayram Ö. ile gönül ilişkisinin duyulması nedeniyle babasına ait tabanca intihar eden Cansel Buse Kınalı olayı ile ilgili Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde okul yöneticisi ve öğretmen 5 sanık hakkındaki dava açıldı. Bugünkü karar duruşmasında Okul Müdürü Erdal Erdoğan, Müdür Yardımcıları Tevfik İş, Aysel Elbey ve Rehberlik öğretmenleri Kubilay Cing ve Zeynep Akıncıoğlu hazır bulundu.İntihar eden Cansel Buse Kınalı’nın ailesinin avukatının davaya katılım isteği, kamuya karşı işlenen suç istemiyle açılan dava nedeniyle mahkeme tarafından oy birliği ile reddedildi.Müdür Yardımcısı Tevfik İş savunmasında intihardan bir gün önce Bayram Ö. ile öğrenci Cansel arasında gönül ilişkisinin olduğunu öğrencisinden duyduğunu ve okul müdürüne söylediğini belirterek şunları söyledi:"Cansel bayıldığı için revire kaldırdık. Neden bayıldığını sorduğumuzda arkadaşı Derya’nın çok ağladığı görünce, şüphelendim. Kendisine neden çok fazla ağladığını sorunca Cansel’in ileri boyutta öğretmeni ile gönül ilişkisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine revirde yatan Cansel’in yanına gittim. Cansel babasının polis olduğunu duyulması halinde kendini ve Bayram Ö.’yü öldürebileceğini belirtti. Cansel’in yaşadığı korku bana da sirayet etti, bundan dolayı bildirme konusunda tereddüt yaşasam da okul müdürüne öğrencinin adı vererek, öğretmenin ise adını vermeden öğretmen öğrenci arasında gönül ilişkisi olabileceğini söyledim. Bunu üzerine okul müdürü oluşturduğu komisyon ile araştırma yaptı."Cansel’in ölümünden sonra taziye için gittikleri evde Cansel’in babası Mustafa Kınalı’nın kendisine isminin de geçtiği bir tweet gösterdiği söyleyen Tevfik İş, "Öğrencinin babası bana 'Bu ilişkiyi bilseydim o hocanın beynini okul bahçesinde mermi ile doldururdum. Sizinle de orman kanunlarına göre görüşeceğiz' dedi. Bu da bende korku oluşturdu" diye konuştu.Yaşanan olayla ilgili mahkemede savunma yapan Müdür ve Müdür yardımcıları ise yaptığı savunma da Okulu Müdürü Yardımcısı Tevfik İş’in konuyu okulu müdürü Erdal Erdoğan’a anlatmasından sonra oluşturulan komisyonla Cansel’le revirde konuşulduğunu, Cansel’in Bayram Ö. ile aralarındaki gönül ilişkisi hakkında hiçbir şey söylemediğini, ailevi sorunlarının olduğunu, sınav stresi yaşadığını bununla ilgili bayıldığını belirttikleri ifade ettiler.Revirde yaşanan görüşme sonrası Cansel’in imzasının alındığı bir tutanak tutulduğunu belirten öğretmenler, acı olayı ise bir gün sonra duyduklarını belirtti. Okul Müdürü Erdal Erdoğan, yaşanan olayla ilgili Cansel’in hayatını kaybetmesinden bir gün sonra Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu söyledi. İntihar eden Cansel’in sınıf arkadaşları Derya E. ve Seher Ç. de mahkeme de tanık olarak dinlendi.Mahkeme heyeti, okul yöneticisi ve öğretmen 5 sanık hakkında beraat kararı verdi. İntihar eden öğrenci Cansel Buse Kınalı’nın ailesinin avukatı karara itiraz edeceğini söyledi.