01.10.2012 tarihinde eğitim yayıncılığı alanında faaliyet göstermek üzere olan kurulmuş olan Çap yayınları, sınavlar ile okul derslerine hazırlık konu kitapları sayesinde eğitime hizmet etmektedir
01.10.2012 tarihinde eğitim yayıncılığı alanında faaliyet göstermek üzere olan kurulmuş olan Çap yayınları, sınavlar ile okul derslerine hazırlık konu kitapları sayesinde eğitime hizmet etmektedir. Çap yayınları, alanında uzman yazarları ve eğitimcileri ile birlikte yürütmekte olduğu titiz çalışmalarının ürünleri olan yayınlarını, öğretmen ve öğrencilerin beğendiği konu kitaplarının da yayıncısı olmayı başarmıştır. Yayınlarının yurdumuzun her köşesinde bulunan öğrencilere ulaşabilmesi için tüm çabayı gösteren Çap yayınları, yayınlarının hazırlanması ve geliştirilmesinde yazarların ve eğitimcilerin öneri, eleştiri ve görülerine de oldukça önem vermektedir.
Çap Yayınlarının Fizik Kitapları,
Çap yayınları tarafından hazırlanarak yayınlanmakta olan fizik kitapları, Fizik manyetizma konu anlatımlı soru bankası, 11. sınıf ileri düzey fizik seti, 9. sınıf fen lisesi fizik seti, set fizik - - Lys fizik seti, set fizik - Ygs fizik seti, fizik Ygs Lys dalgalar konu anlatımlı soru bankası, fizik Ygs kuvvet ve hareket I konu anlatımlı soru bankası, fizik Ygs Lys elektrik I konu anlatımlı soru bankası, fizik Elektrik II konu anlatımlı soru bankası, fizik kuvvet ve hareket II konu anlatımlı soru bankası ve fizik kuvvet, tork, denge anlatımlı soru bankası şeklindedir. Ayrıca fizik madde ve özellikleri konu anlatımlı soru bankası, fizik optik konu anlatımlı soru bankası, fizik kuvvet ve hareket III konu anlatımlı soru bankası, fizik atom ve modern fizik konu anlatımlı soru bankası, 12. sınıf ileri düzey fizik seti, 10. sınıf fizik seti ve 9. sınıf Anadolu lisesi fizik seti yine Çap yayınlarına ait fizik kitaplarıdır.
Çap Yayınları Matematik Üniversiteye Hazırlık Kitapları,
Çap yayınları tarafından yayınlanmakta olan üniversiteye hazırlık matematik kitapları ise, geometri dörtgenler ve çokgenler konu anlatımlı soru bankası, matematik deneme TYT 20x40 tamamı video çözümlü, matematik doğrunun analitik incelenmesi konu anlatımlı soru bankası, matematik ıntegral konu anlatımlı soru bankası, matematik kümeler konu anlatımlı soru bankası, matematik olasılık istatistik konu anlatımlı soru bankası ve matematik polinomlar çarpanlara ayırma konu anlatımlı soru bankası kitaplarıdır. Bunun yanı sıra set matematik - üniversiteye hazırlık matematik seti 1, set matematik - üniversiteye hazırlık matematik seti 2, matematik fonksiyonlar konu anlatımlı soru bankası, matematik ikinci dereceden denklemler konu anlatımlı soru bankası ve matematik trigonometri konu anlatımlı soru bankası yayınları da Çap yayınlarının üniversiteye hazırlık matematik kitaplarıdır. Çap yayınlarının matematiğe hazırlık kitapları için https://www.kelepirkitap.com/ 'u tercih edebilirsiniz.