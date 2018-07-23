01.10.2012 tarihinde eğitim yayıncılığı alanında faaliyet göstermek üzere olan kurulmuş olan Çap yayınları, sınavlar ile okul derslerine hazırlık konu kitapları sayesinde eğitime hizmet etmektedir

01.10.2012 tarihinde eğitim yayıncılığı alanında faaliyet göstermek üzere olan kurulmuş olan Çap yayınları, sınavlar ile okul derslerine hazırlık konu kitapları sayesinde eğitime hizmet etmektedir. Çap yayınları, alanında uzman yazarları ve eğitimcileri ile birlikte yürütmekte olduğu titiz çalışmalarının ürünleri olan yayınlarını, öğretmen ve öğrencilerin beğendiği konu kitaplarının da yayıncısı olmayı başarmıştır. Yayınlarının yurdumuzun her köşesinde bulunan öğrencilere ulaşabilmesi için tüm çabayı gösteren Çap yayınları , yayınlarının hazırlanması ve geliştirilmesinde yazarların ve eğitimcilerin öneri, eleştiri ve görülerine de oldukça önem vermektedir.

Çap Yayınlarının Fizik Kitapları,

Çap yayınları tarafından hazırlanarak yayınlanmakta olan fizik kitapları, Fizik manyetizma konu anlatımlı soru bankası, 11. sınıf ileri düzey fizik seti, 9. sınıf fen lisesi fizik seti, set fizik - - Lys fizik seti, set fizik - Ygs fizik seti, fizik Ygs Lys dalgalar konu anlatımlı soru bankası, fizik Ygs kuvvet ve hareket I konu anlatımlı soru bankası, fizik Ygs Lys elektrik I konu anlatımlı soru bankası, fizik Elektrik II konu anlatımlı soru bankası, fizik kuvvet ve hareket II konu anlatımlı soru bankası ve fizik kuvvet, tork, denge anlatımlı soru bankası şeklindedir. Ayrıca fizik madde ve özellikleri konu anlatımlı soru bankası, fizik optik konu anlatımlı soru bankası, fizik kuvvet ve hareket III konu anlatımlı soru bankası, fizik atom ve modern fizik konu anlatımlı soru bankası, 12. sınıf ileri düzey fizik seti, 10. sınıf fizik seti ve 9. sınıf Anadolu lisesi fizik seti yine Çap yayınlarına ait fizik kitaplarıdır.

Çap Yayınları Matematik Üniversiteye Hazırlık Kitapları,