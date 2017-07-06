Van'da şehit olan uzman çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesi saat 14.45'te, Çardak Havaalanı'na getirildi

Havalimanındaki askeri törene; Vali Hasan Karahan, Ak Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, daire müdürleri, belediye başkanları ile şehidin eşi Senem Ceylan, babası Süleyman Ceylan, Denizli'de yaşayan üvey annesi Gönül Ceylan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Tören kıtası tarafından uçaktan cenazesi indirilen şehit uzman çavuş Emrah Ceylan'ın yakınlarının feryatları yükselirken,Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, dua etti. Ardından kısa bir konuşma yapan Müftü Aşık, "İnşallah bu vatan için verdiğimiz son şehidimiz olur. Allah, vatan için mücadele eden askerimizi, polisimizi korusun" dedi.Şehidin cenazesi daha sonra tören kıtasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Bu sırada şehidin eşi Senem Ceylan ağlayan annesine dönerek, "Anne ağlamayın, onu ben gönderdim" diyerek ağıt yaktı, kendisi de gözyaşı döktü. Törende şehit Emrah Ceylan'ın bir yakını fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından havaalanında müdahale edilen yakını daha sonra ambulans alındı.Havaalanındaki askeri törenin ardından şehit uzman çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesi helallik alınması için Adalet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasının ardından şehit için helallik alındı. Helallik alınmasına Denizli protokolü de katılırken, şehidin eşi Senem Ceylan, 11 yaşındaki oğlu Süleyman'a sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Süleyman, helallik alınmasının ardından cenaze aracına çıkarak babasının tabutuna sarılıp öptü.Şehit uzman çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesi daha sonra Aydın'ın Karacasu İlçesi'ne götürülerek toprağa verildi.