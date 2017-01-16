Çarpım Tablosu Tarihi ve Ezberleme Yöntemleri

Matematiksel hesaplamaların temeli olan çarpım tablosunun tarihi, bundan tam 4000 yıl evvel, Babiller tarafından kullanılmıştı

Matematiksel hesaplamaların temeli olan çarpım tablosunun tarihi, bundan tam 4000 yıl evvel, Babiller tarafından kullanılmıştı. Ancak 60 bir taban ve 10 bir tabanı kullanılan çarpım tabloları, Çin bambu şeritleri üzerinde ondalık olarak M.Ö. 305 yılında ortaya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için Çarpım Tablosu sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ünlü Yunan matematikçi Pisagor, Pisagor tablosunu, Greko-Romen matematikçi Nikomakus ise yeni pisagorculuk akımıyla 1.yy’da bir mum tablet üzerine yazılan Yunan çarpım tablosu halen British müzede bulunmaktadır.

Pisagor tablosu ve Çin tablosu dışında tarihlenen farklı bir çarpım tablosu olmamakla birlikte, günümüzde kullanılan çarpım tablolarının temelinin Çin çarpım tablosu olduğu öne sürülmüştür.

Çarpım Tablosu Ne İşe Yarar?

Çarpım tablosu, ilkokul eğitiminin ilk yıllarında öğretilmeye başlayan ve matematiksel işlemleri kolaylaştıran bir tablodur.

Bu tabloda 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleri ile çarpımlarının sonucu sıralama halinde belirlenmiştir ve bu tablo ezberlenerek matematiksel işlemlerde kolaylık sağlanır. Mesela 10 tane 2 sıra koyunun toplam kaç tane olacağını bulmak için 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 hesabı yerine 1X10= 10 şeklinde işlem kısaltılır ve ezbere bilinen bu sonuçlar 2X10=20 olarak birkaç saniye içinde hesaplanabilir.

Ezberlenmesi zor gibi görülen ama oldukça basit olan çarpım tablosu ne işe yarar sorusunun cevabı, hesaplama ve işlemleri pratik hale getirmektir.

Çarpım Tablosu Nasıl Öğrenilir?

1990’lı yıllara yaklaşırken, Uluslararası Matematik Öğretmenliği Birliği, ezberci eğitim sistemi olan çarpım tablosu ezberlemenin temel dersler için gerekli olup olmadığı konusunda yapılan bir tartışma sonrası, 10’a kadar olan sistemin ezberletilmesi gerektiği kanaatine varmışlardır.

Bazı okullarda 12, bazı okullarda ise lise düzeyi eğitim gören öğrencilerin 24x24’e kadar olan tabloları ezberlemelerinin uygun olduğu görüşü hakimdir. Matematiksel hesaplamalar konusunda seri olması gereken herkes, bu tabloları ezberleyerek öğrenebilir.

Küçük yaşlarda başlayan çarpım tablosu ezberleme işi, yaş ilerledikçe daha da zorlaşabilmektedir. Bunun için birçok farklı yöntem olmakla birlikte, şık bir tasarıma sahip olan tablolar, kız ve erkek öğrenciler için oldukça iyi bir ezber be dikkat çekici bir sunum şeklinde sunulmuştur.

İnternet sayesinde çarpım tablosu şarkıları ortaya çıkmış, bu şekilde okul öncesinden itibaren çarpım tablosunu ezberleme işi kolaylaşmıştır.





Çarpım Tablosu Kaça Kadar Var?

Çarpım tablosunu 1820 yılında yayınlanan kitabında John Leslie isimli bir matematikçi 99x99’ kadar hesaplayıp yayınlamıştır.

Aritmetik Felsefesi isimli bu kitapta Leslie, öğrencilerin 25x25’e kadar tabloyu öğrenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Periyodik cetvelde standart olarak 12’ye kadar olan çarpım tablosu, özellikle hesap işleri ile ilgilenen kişiler için çok pratik ve gerekli bir uygulamadır.

Çarpım tablosunun öğrenilebilecek en erken yaşta öğrenilmeye başlamak en idealidir. Kendi kendinize günde en azından 10 kere bir tanesi tekrar ederek sırayla öğrenebilirsiniz.

Çarpım Tablosu Ezberleme Yöntemleri

Çarpım tablosunu ezberlemek için birçok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında her gün birini ezberleyerek ezbere başlamak oldukça popülerdir. Ancak sıralı ezberlemek de oldukça kolay bir yöntemdir.

Mesela;

1x1 =1, 2x1=2, 3x1=3…… şeklinde önce 1 ile, sonra 2 ile çarpımları ezberlenebilmektedir. Bu yöntem dışında en kolay ezber yöntemlerinden biri de yazarak ezberlemektir. Her bir sayı için yazarak ezberlemek ve sürekli tekrar yapmak oldukça kalıcı olacaktır.

Sonuç olarak çarpım tablosu ezberleme yöntemleri arasından en işe yarar olanı, yazarak, tekrar ederek ve her bir sayı için bir gün ayırarak olmaktadır. 1 ile başlayan her sayının karşılığı kendisi olduğundan, birleri ezberlemenize bile gerek yoktur.

Çift ve tek sayılarda ise temel mantığı kavradıktan sonra, kolay bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz.





Çarpım Tablosu Şarkıları

Çarpım tablosunu ezberlemek istediğinizde, eskilerin kerahat cetveli olarak bildiği ama eski adı kerrat cetveli olan bir materyal işinizi kolaylaştıracaktır.

Çocuklarınıza öğretmek ya da kendiniz öğrenmek istediğinizde, basit bir şekilde bir deftere yazarak, daha sonra da defterden okuyarak tekrarlar yapabilirsiniz. Bunun dışında ise eğitici çarpım tablosu kartları ve çarpım tablosu şarkısı ile eğlenceli bir şekilde çarpım tablosunu öğrenebilirsiniz.

Çarpım tablosu tekerlemeleri ile kolay bir şekilde sayıları ezberleyebilirsiniz. Oldukça eğlenceli tekerlemelerle ezberlenebilen bu tablo, okul öncesi öğrencilerin eğlenceli bir şekilde periyodik cetveli öğrenmesini sağlıyor.

Çarpım Tablosu Tekerlemeleri

Çarpım tablosu ezberlemek için en pratik yöntemlerden biri olan tekerlemeler sayesinde, 10’a kadar temel tabloları öğrenebilirsiniz. Oldukça eğlenceli olan bu tekerlemelerle çarpım tablosu öğrenen minikler, kısa sürede başarılı bir şekilde tabloyu öğrenebiliyor.

Mesela 2’leri öğrenmek isterseniz, aşağıdaki tekerleme size yardımcı olacaktır ve bir gün içinde ikileri öğrenebileceksiniz.









Çarpım Tablosu Mantığı

Çarpım tablosu, mantık açısından sayıların tek ve çift katlarının hesaplandığı bir sistemdir. Herhangi bir sayı 1 ile çarpıldığında karşılığı sayının kendisidir.

2 ile çarpılan sayılar ise, kendilerinin iki katı olarak hesaplanırlar. 12 x 12, iki tane 12’nin toplanmasıyla elde edilir. İkişer olarak sayıları saymayı bilenler için, sonucu hesaplamak oldukça basitleşir.

3 ile çarpılan sayılar, tek basamaklı bir sonuç verir. Üçer üçer saymayı ezberlerseniz, oldukça kolay bir şekilde diğer hesaplamaları da yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde kullanılan hesaplama yöntemlerinden biri olan 3 sayısının herhangi bir rakamın 3 katına gelen karşılığı vardır.

4 ile çarpılan sayılar ise, tıpkı ikiler gibi çift sonuç verirler ve bu sonuçlar sayesinde elde edilen sayılar 4 kat olarak sonuç verir.

5 ile çarpılan bir sayı ise, her zaman en iyi ezberlenen şekilde sonuç verir. Elimizde 5 parmak olduğu için, basit bir şekilde sayıların beş ile çarpılmalarını hesap edebilirsiniz. Ancak ezberlediğinizde, çok basit bir şekilde sonuç alabilirsiniz.

6 ile çarpılan sayılar da çift sonuç verdiği için, yine ikişer ikişer saymayı bilenler için oldukça basit bir şekilde hesaplanırlar.

7 de tek bir sayı olduğu için, sonucu tek sayılardan olacaktır. Pratik olarak üçerli sayabileceğiniz sayıları biliyorsanız 7 tablosunu da kolay bir şekilde tekerlemeler yardımıyla öğrenebilirsiniz.

8 çarpım tablosu ise, insanların en zor ezberlediği tablolardan biridir ve 7-8-9’lar zor ezberlenmektedir.

9 ise üçün katlarından bir sayı olduğu için, ilk 3 sayıyı saymayı bilenlerin kolay bir şekilde hesaplayabileceği sayılar arasındadır.

10’lar da en kolay ezberlenen sayılardan biri olduğu için, 1 ile çarpılan sayının yanına 1 sıfır eklenerek verdiği sonuçları yansıtır. Yani 10x1=10, 10x10 ise 100 sonucunu vermektedir.





Çarpım Tablosu Sonuçları

Sayıları 1’den başlayıp, saymaya başlarsanız sonsuz sayma sayısına ulaşabilirsiniz. Ama çift ve tek sayıları saymaya başlayarak, çarpım tablosunu kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Ayrıca beşer beşer saydığınızda 5’ler tablosu sonuçlarına, 10’ar saydığınızda ise 10’lar sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Bir haftanızı ayırarak kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz çarpım tablosunun en kolay şekilde hesaplanması için, küçük ezber kartları, yazılı çalışmalar ve yüksek sesli ezberlerden yararlanabilirsiniz.

Çarpım tablosunu öğrenmek isteyen birçok kişi tekerlemeli çarpım tablosu tercih ederek, okul öncesi dönemdeki öğrencilere yönelik çalışmalar yapar. Çarpım tablosunun kolay bir şekilde ezberlenmesi için küçük yaşlardan itibaren çalışmaların yapılması, sürekli tekrar ve eğlenceli şekilde ezber çalışmalarıyla ezberlenmesi gerekmektedir.

Her yaşta kolay bir şekilde öğrenilebilen çarpım tablosu için 99x99’a kadar sonuçları ezberleyerek kolay bir işlem yapabilirsiniz.