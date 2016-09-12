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    • Çarpışan iki araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

    Erzurum'da, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı

    12 Eylül 2016 Pazartesi 17:58
    Çarpışan iki araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
    Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Oltu- Erzurum karayolunun 38'inci kilometresindeki Uzundere İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü mevkinde meydana geldi. Oltu İlçesi'nden Erzurum yönüne giden Mehmet Alihan yönetimindeki 25 DY 148 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metin Arslan yönetimindeki 66 EU 3337 plakalı nakliye kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç, bariyerleri aşarak yolun sağ tarafından yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Yayla Köyü Muhtarı Mehmet Alihan, kamyondaki Cevat Arslan ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Aykut Arslan ile Doğan Arslan Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza sonrası kamyondaki ev eşyası çevreye saçıldı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ve AKUT ekibi hurdaya dönen araçların yanına giderek yaralılara yardım etti ve sıkışan cesetleri bulundukları yerden çıkardı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erzurum, Erzurum Kaza, Trafik Kazası

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