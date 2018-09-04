Çarptığı arabaya bu notu bırakıp gitti

Isparta'da park halindeki otomobile kullandığı otomobille çarpan sürücü, aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu ve cep telefonu numarasını bıraktı

Çarptığı arabaya bu notu bırakıp gitti
04 Eylül 2018 Salı 16:25

Olay, bu sabah Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Sahibinin kimliği öğrenilemeyen park halindeki 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü çarptığı aracın camına not bıraktı.

Kimliği belirsiz sürücü otomobile bıraktığı notta, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" diyerek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #araba #araba çarpma
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