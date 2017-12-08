Çarptıkları inek, ön camdan içeri girdi!

Çankırı'nın Korgun ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla havalanan inek, ön cama düşüp içeri girdi. Kazada sürücü ve yanındaki eşi yaralandı, inek öldü

Ilgaz'dan Çankırı yönüne seyir halinde olan Aydın A. (58) yönetimindeki 34 RB 3080 plakalı hafif ticari araç, Korgun mevkiinde yoldaki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan inek, aracın ön camına düşüp, içeri girdi. Kazada sürücü ve eşi Fikriye A. (51) yaralandı, inek öldü. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.