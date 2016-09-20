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    • Cast Ajansları ve Fotoğraf Çekimi

    Cast Ajansları ve Fotoğraf Çekimi

    20 Eylül 2016 Salı 09:30
    Cast Ajansları ve Fotoğraf Çekimi

    Cast ajansları oyuncuyu bünyelerine alırken oyuncuyu yetenek sınavından geçirmezler. Fotoğraf çekimi ise oyuncu için önemli bir adımdır. Buraya bakımsız gelen kişileri cast ajansları bünyelerinde barındırmak istemezler. Poz vermeyi bilmeyen, mimiklerini doğru kullanamayan ve giyimine dikkat etmeyen kişiler bu adımı geçemezler ve oyunculuk kariyerleri kötü bir şekilde başlamadan son bulur. Cast ajansları bünyesinde barındırdığı hiçbir oyuncuya iş garantisi vermemelidir. Büyük ve köklü firmalar bu hayata zaten düşmezler.

    Genel Anlamıyla Ajans Nedir?

    Ajans genel anlamı ile bakıldığında bir şeyleri bir araya getiren kategorize eden ve gerekli yerlere dağıtan teşkilattır. İlk ajans Fransa'da oluşturulmuştur. Ajansları kategorize ettiğimizde haber ajansları, moda ajansları, cast ajansları, radyo ajansları ortaya çıkmaktadır. Haber ajansı adı üstünde olduğu gibi haberleri bünyesinde toplar daha sonra kanallarda haber saatinde yayınlar veya gazetelerde bünyesinde topladığı haberleri yayınlar.

    Ajanslar arasında Cast İstanbul

    Oyuncu, fotomodel gibi mesleklerde ilerlemek isteyen kişileri bünyesinde barındıran ajanslar arasında Cast İstanbul'da bulunmaktadır. www.castistanbul.com sitesinde iş ilanlarını yayınlamakla beraber yetenekli kişileri arayan bu ajans uygun ve elverişli çalışma koşullarına sahiptir.

    Anahtar Kelimeler: Cast, Ajansları, Fotoğraf, Çekimi

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