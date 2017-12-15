Çatışmanın arasında kalan genç hayatını kaybetti!

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çatışma çıktı. Kurşunlar ise o sırada ordan geçen 16 yaşındaki gencin sonu oldu

Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün ölümüyle sonuçlanan çatışmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.



İki grup arasında, bölgede "rant" kavgası sebebiyle çıktığı belirtilen silahlı çatışma ile ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.





SİLAHLI KAVGA GEÇTİĞİMİZ SALI GÜNÜ BAŞLAMIŞ



Polis, çatışmanın fitilini geçtiğimiz salı gecesi İnönü Mahallesi Cengizhan sokaktaki silahlı kavganın ateşlediğini belirledi.



Edinilen bilgiye göre kendilerine 'Demiroklar' diyen gruptan Emrah D. ile yine kendilerine 'Erenler' olarak tanıdan gruptan Adem D. ve Serkan K. geçtiğimiz gece yolda karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan şüphelilerden Emrah D. ve Adem D. , Serkan K.'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.





2 GRUP KARŞILIKLI ÇATIŞTI



Bu kavganın ardından iki grup üyeleri dün gece 22.30 sıralarında tekrar karşı karşıya geldi. İki gru arasında uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışma çıktı . Bu sırada 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün bulunduğu araca çok sayıda mermi isabet etti.







16 YAŞINDAKİ EMİRCAN 4 KURŞUNLA YARALANDI



Açıkgöz'ün sol göğüsü, sol omuzu, sağ eli ve boynuna isabet eden kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. 16 yaşındaki Emircan yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı bir özel hastanede hayatını kaybetti.





9 ARAÇ, 2 EV VE 1 İŞYERİNE MERMİ İSABET ETTİ



Yaşanan silahlı kavga sonrasında Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü yaptığı incelemelerde 2 tabanca, 100 farklı çaplarda kovan, 6 Kaleşnikof mermisi kovanı bulundu. İncelemede 9 araca, 2 ev ve 1 işyerine mermi isabet ettiği belirledi.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri, 'Demiroklar' grubundaki şüphelilerin adreslerine dün gece saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda Murat A. (31), Mustafa U.(20), Etem U.(42), Tugay G.(23), Emrah D.(28) ve Yakup D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.





ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLECEKLER



Gözaltına alınan şüphelilerin Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde olduğu ilerleyen saatlerde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülecekleri öğrenildi. Polis ekiplerinin, 'Erenler' grubuna yönelik çalışmaları devam ederken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.