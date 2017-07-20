Çatıya çıkartılan işçilerin bulunduğu vinç sepeti yere çakıldı

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan 6 işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü

Olay, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika binasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. 2 kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ile Cengiz Kutlam hayatını kaybederken; ağır yaralanan Halil Aslan, Latfi Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı.



ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Vinç halatının kopması sonucu ağır yaralanan Mustafa Gümüş de kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Böylece kazada ölen işçi sayısı 3'e yükseldi.





3 KİŞİ GÖZALTI



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 işçinin ölümü ile sonuçlanan vinç kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, vinci kullanan operatör U.P., firma sahibi A.E. ile taşeron firma yetkilisi H.T. gözaltına alındı.

Kaynak: