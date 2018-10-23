Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından iş birliğine daha açık hale geldiğini ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, "Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Türkiye kararlıdır, soruşturma devam ediyor" açıklamalarında bulundu

Cumhurbaşkanımızın Kral Selman ile telefon görüşmesinin ardından Suudi Arabistan işbirliğine daha açık oldu. Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Türkiye kararlıdır, soruşturma devam ediyor. İncelemeler konusunda biraz geç kalınmıştır. Bu bizden kaynaklı bir geç kalınma değil. Soruşturma içerisinde Suudi Arabistan'dan kimse yok. Dünya tepki gösterdi, ne olduğu merak ediliyor. Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi. Herhangi bir ülkeyle bilgi paylaşmadık.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Yaptırım saçma sapan bir şeydi. Bir etkisi de olmadı. Yaptırım sadece gerginliği artırdı. Mahkeme cezayı verdi. Türkiye ve ABD ilişkileri Brunson yüzünden değil, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek ve FETÖ ile ilgili adımları atmaması sebebiyle gerildi. ABD'nin YPG/PKK'ya desteği kesmesi lazım. Yakın zamanda Münbiç'te ortak devriye başlayacak. Bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la da telefonda görüştü. Bu konularda adımlar atılır ve beklentilerimiz karşılanırsa o zaman ilişkilerimiz gerçek anlamda normale döner. Ambargo konusunda adımlar atılacak.

FETÖ'NÜN İADESİ

FETÖ'nün iadesi ile ilgili son delilleri Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı'na verdik. FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma da var. FBI ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi ve tüm bilgileri onlarla paylaştık. En son Trump, Cumhurbaşkanımız'a 'dosya numaralarını ver yeter' dedi. ABD bu kişinin attığı her adımı benden daha iyi biliyor. Bu konularda olumlu adım atacaklarını söylüyor ama henüz bir adım görmedik. Türkiye'de darbe yapmış bir örgütün (FETÖ) orada barınması bizim açımızdan kabul edilemez. ABD'nin yapması gereken şey artık adım atmak.

DÖRTLÜ ZİRVE

Suriye konusunda en çok adım atan ülke Türkiye olmuştur. Özellikle İdlib Mutabakatı'nın ardından Türkiye'nin saygınlığı artmıştır. Son zamanlarda küçük grup diye bir şey oldu. Bu grup Soçi ve Astana'daki adımları kıskanıyor. Suriye'de siyasi çözüm istiyorsak ve terör örgütleri ile mücadele edeceksek ayrı ayrı bir şeyler yapmanın anlamı yok. İran ve ABD'nin olmadığı ortamlarda da Suriye'deki aktörlerin bir araya gelerek siyasi süreci canlandırması gerekiyor. Biz İdlib Mutabakatı ile sadece insani bir dramı engellemedik siyasi çözüm için son bir fırsat penceresi açtık.

YUNANİSTAN 12 MİL AÇIKLAMASI

Yunanistan sık sık buna benzer açıklamalar yapar. Onlar için popülizm her zaman gerçeklerin önündedir. Ege'deki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesinden yanayız. Yunanistan ne zaman gergin açıklamalar yapsa gerekli cevapları veriyoruz. Bu sorunları nasıl çözebiliriz, bu konulara kafa yormaları lazım. Böyle bir karara müsaade etmeyeceğimiz en iyi Yunanistan bilir.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Burada bir oyun var. Buna müsaade etmediğimizi kendileri ve şirketler de gördü. Biz burada AB aracılığıyla bir çözüm bulunabilir dedik. Biz de bu amaçla platformlarımızı aldık. Kendi ekonomik bölgemizde ve KKTC'nin davet ettiği bölgelerde araştırmamızı yapacağız. Bu ada etrafında rezerv varsa bu rezervler iki taraf arasında paylaşılması gerekiyor. 2004'te Annan Planı'nı Rum tarafı reddetti. Yeni bir süreç başlamadan önce ne için müzakere yapacağımızı belirlememiz lazım. Federal bir çözüm mü, konfederasyon mu, iki devletli bir plan mı? Burada bir başarısızlığı daha kabul edemeyiz. Bir neticeye ulaşmamız lazım. Federal bir çözüm için bu son müzakere dedik. Önümüzde bir AP seçimi var. Brexit var, İngiltere onla ilgileniyor.