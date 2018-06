CE işareti neden gereklidir?

Dünyada her gün binlerce insan, hayvan ve diğer canlılar, sağlık koşulları dikkate alınmadan tüketildiği için hayatını kaybediyor

Tüketicilerin dikkat etmeleri gerektiği kadar üreticilerin de bu konuda hassas davranmaları gerekir. Canlıların hayatının paha biçilemez değerde olduğunu idrak ettiğimiz gün ise dünya çok daha güzel olacak ve canlıların hayat hakları da iade edilmiş olacak. Peki, canlıların hayatını koruma altına almak ve daha sağlıklı bir dünyada yaşamak için alınabilecek tedbirler var mıdır, bu tedbirler ne kadar caydırıcı olur ve bunun kontrol edilmesi hangi oranlarda başarılı olabilir? 1985 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yasallaştırılan CE belgesi, özellikle canlı sağlığı üzerinde daha derinden etkiye sahip olan ürünlerin üretilmesinde şart koşuldu, bu belge alınmadan Avrupa pazarlarında ürünlerin pazarlanması yasaklandı. Her ne kadar Avrupa ülkelerinde uzun zamandan bu yana CE işareti zorunluluğu olsa da ülkemizde bu yasa henüz yeni oturmuş diyebiliriz. Daha önceleri ülkemizde canlıların sağlığını tehlikeye atan üretimler çok fazla olmasa da gelişen dünya ekonomisi ile birlikte ülkemiz de dünya ticaret pazarından payını aldı ve üretimlerin riskleri ülkemiz için de artık tehlike oluşturmaya başladı. Her şeyden daha önemlisi, ülkemizden Avrupa pazarlarına ürün pazarlamak isteyen firma ve şirketlerin sayısı artınca, CE belgesi standartlarına uygun şekilde üretim yapılması konusu çok daha fazlasıyla gündeme gelmeye başlayan konulardan biri olmaya başladı.

CE Belgesinin avantajları nelerdir?

Avrupa’nın “Yeni yaklaşım” olarak adlandırdığı yasasına göre artık eskisi gibi her mal grubu için aynı kriterlere uyma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Yani buna göre “A ürünü” üretilirken bu mal gurubu için belirlenen kriterlere uyulması zorunlu hale getirildi, başka bir ürün gurubu için getirilen koşullar da yine o mal gurubu ile alakalı oldu. CE belgesinin üreticiler açısından en büyük avantajının bu olduğunu söylemek gerekiyor. Daha önceleri Avrupa pazarlarında dolaşan ürünler, belirsiz standartlar çerçevesinde üreticilerin kendi belirledikleri koşullarda üretilmekte idi. ancak dünyanın her geçen gün daha fazla gelişmesi ve insan sağlığı üzerinde yaşanan olumsuz etkilerin daha fazla olması, belli bazı standartların konulmasını gerektirdi. Bu da tüm Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek ve AB’nin belirlediği ürün grupları içerisinde yer alan ürünlerin CE işareti ile belgelendirilmesi zorunluluğunun getirilmesine neden oldu. Bir anlamda insan hayatı başta olmak üzere dünyada yaşayan diğer tüm canlıların can güvenliği teminat altına alındı. Belirlenen ürün gruplarında CE yetki belgesi yok ise bu malların piyasaya sürülmesine izin verilmemektedir, yani sağlık alanında büyük bir adım olduğunu kesin bir dille belirtmekte fayda var. Hazırlanan belge direktifleri, ürünlere göre değil ürünlerin kullanım amaçlarına göre belirlenmektedir. Böylelikle benzer işlevleri gören ürünler gruplar halinde toplanarak tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları sağlanmıştır.

Belge almak için ne yapılmalı?

Yetkilendirme belgesi, ilgili kurumlar tarafından verilmektedir, bu kurumlar, yetki verebilecek ehliyete sahip yerler olup devlet tarafından desteklenen yerlerdir. Bunlar haricinde belge verme yetkisi herhangi bir kuruma ait değildir. CE işareti veya belgesi almak için yapılması gereken en önemli şey ürün gruplarını net şekilde belirleyerek ilgili kurum ile görüşmek ve akabinde istenen evrakları tamamlamaktır. Belge hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi için https://www.szutest.com.tr/ce-belgesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.