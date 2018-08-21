Çekmeköy'de boğa ve sahibi dereye düştü

Çekmeköy'de kesim alanında sıra bekleyen kurbanlık boğa dereye düştü. Boğanın sahibi ise kaçan kurbanın peşinden gitmek isterken dereye düştü. Kurbanlık sahibi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Çekmeköy'de boğa ve sahibi dereye düştü
21 Ağustos 2018 Salı 14:03

Olay saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Kesim için sıra bekleyen boğa kaçmaya başladı. Boş alana giren boğa dereye düştü. Kurbanlık boğanın sahibi Ersonay Avcı kaçan boğanın peşinden giderken dengesini kaybederek dereye düştü. Düşme esnasında bir ayağını kıran Avcı olay yerine gelen itfaiye tarafından düştüğü dereden çıkartıldı. Avcı, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dereye düşen boğanın ayakları kırıldığı için kasaplar tarafından olduğu yerde kesildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Çayda toplu balık ölümleri endişelendirdi
Sonraki Haber
Şehitliklerde hüzünlü bayram
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.