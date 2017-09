Çelik kasada emniyet

Çelik kasa kaybolduğunda, tahribata uğradığında, diğer şahısların eline geçtiğinde içindeki kıymetli her türlü eşya, belge, altın, para kısaca her türlü değerli şeyin saklanması ve korunması için kullanılmaktadır

kaybolduğunda, tahribata uğradığında, diğer şahısların eline geçtiğinde içindeki kıymetli her türlü eşya, belge, altın, para kısaca her türlü değerli şeyin saklanması ve korunması için kullanılmaktadır. Burada önemli olan sadece yerinde dururken kıymetli şeylerimizin korunması değil, istenilmeyen bir vakanın gerçekleşmesi ile diğer şahısların eline geçtiğinde de koruma sağlamasıdır. En önemli noktada tabi olmasını hiçbir zaman istemediğimiz ve olmaması için dua ettiğimiz afet olaylarında bile kasanın ilk günkü gibi koruma sağlamasıdır. Hatta bir hırsızlık vakasına karşı bile kasanın uyarıcı sistemlerinin her an çalışıyor olmasıdır.



Değerli Eşyalarınız Güvende

Düşünün ki bazı eşyalarımız var ama paha da ağır değil kimi zaman onların bile korunması için yastık ve yorgan altlarında Türk toplumunda saklandığını görüyoruz. Daha fazla değerli olan şeylerimiz için peki ne yapabiliriz. Çünkü bunlar için evde işte öyle yerler ararız ki kimsenin aklına gelmesin ve devamlı bulunduğu yeri biz bilelim kimse bilmesin ve eşyamız korunaklı olsun.

Örneğin şirket sahibiyiz, patronuz ya da normal vatandaşız hepimiz geleceğimiz için az da olsa yatırım yapmak isteriz. Bunun için dolaylı can güvenliğimiz ve doğrudan mal güvenliğimiz içinPara kasası tercih edilebilir. Yalnız şunun da farkında olalım, eşyalarımızın değeri arttıkça para kasasının da özelliklerinin yani güvenlik özelliklerinin daha üst seviyelerde olmasını isteriz. Bunun için farklı güvenlik derecelerinde çelik kasalara ihtiyaç duyarız.



Farklı Tip ve Özellikte Çelik Kasa Tercihi

Yalnız ürün seçiminde ya da tercihinizde para kasası tercih ederken firmamıza mutlaka içinde ne saklayabileceğinizi iyi tarif ederseniz hem boyut anlamında hem de özellik anlamında daha iyi yardımcı olunacaktır. Sonuç olarak bu alan bilinçli bir tercih yapmak sizin faydanızadır. Yani her çelik kasa her şey için kullanmak mantıklı değildir.

Özellikle, güvenlik sorunun yaşandığı, evimize işyerimize hizmet vermek için giren yabancı sayının arttığı günümüz hayat koşullarında size uygun bir kasa seçmek, öyle ki iyi bir televizyon ya da şık bir ev, işyeri mobilyası seçmekten çok daha önemlidir.