Cem Boyner'in hayatı

Cem Boyner, Ayten ve Ali Osman Boyner'in ilk çocuğu olarak 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kastamonu Tosyalı bir ailenin çocuğu olan Cem Boyner'in tam adı Hasan Cem Boyner'dir. Kız kardeşi Neylan Dinler'dir. Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Boyner, iki kez evlendi. İlk eşi Bilgün Sazak'la evliliğinden Emine ile ikiz kızları Elif ve Ayşe adlı üç kızı, ikinci eşi Ümit Boyner'den de Murat adında bir oğlu vardır.

İş dünyasındaki köklü aile geçmişini daha da ileri taşımayı hedefleyen Cem Boyner, 1978 yılında aile şirketi olan Altınyıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçti. 1989-1991 yılları arasında TÜSİAD Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı yaptı. 1990 yılında politika hayatına da adım atan Boyner, Yeni Demokrasi Hareketi Genel Başkanı ve kurucusu olarak siyasette de yer aldı. 1996 yılında politikaya veda etti.

Cem Boyner'in başında olduğu Çarşı Mağazaları'nda grup içi değişikliklerden sonra zincir mağazaların adı 'Boyner' oldu. Cem Boyner, Boyner Holding ve Beymen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Benetton markasının da Türkiye ortaklığını alarak dünya pazarlarında Boyner adının yer almasını sağladı. Boyner Holding 2012-2013 yılları arasında YKM'yi de (Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.) tüm hisselerini satın alarak bünyesine kattı. 7 grup şirketi, 8 e-ticaret sitesi, 500'ün üzerinde mağazası, mobil uygulamaları bulunan Boyner Holding farklı alanlarda yatırımlarını geliştirmektedir.

Cem Boyner yönetimindeki Boyner Holding bünyesinde Altınyıldız, Ay Marka, Beymen, Boyner, BR Mağazacılık, Hopi ve Morhipo gibi markalar bulunmaktadır. Altınyıldız 1952 yılından beri yünlü tekstil ürünleri konusunda hizmet vermektedir. Türkiye'de lüks moda perakende satışları Beymen ile başlamıştır. Boyner mağazaları 1981 yılında "Çarşı" mağazaları olarak faaliyetine başlamıştır. Daha sonra "Boyner" adını alan mağazalar tek kategoride uzmanlaşmış konsept mağazaları Boyner Sports, YKM Sport, YKM ve Outlet Mağazaları ile hizmet vermektedir. BR Mağazacılık 2009’yılında Boyner Grup ve Ran Mağazacılık ortaklığıyla erkek giyimin öncü markası Altınyıldız'ın hazır giyim sektöründe Altınyıldız Classics olarak markalaşması için kurulmuştur. Boyner Holding, 2011 yılında online alışveriş platformu Morhipo.com'u ve 2015 yılında perakende alışveriş sektöründe yeni bir dönem açan icadı Hopi’yi piyasaya sunmuştur.

Cem Boyner iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra hobileriyle de öne çıkmıştır. Lisanslı bir dalgıç olan Boyner, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sularda çektiği deniz altı dünyasını anlatan fotoğraflarından 1999 yılında ilk kişisel sergisi "Sualtı"nı, 2005 yılında da iki bölümden oluşan "Yakındaki Uzak/Uzaktaki Yakın" adlı sergisini sanatseverlerle buluşturmuştur. Cem Boyner'in "Demokrasinin İçyüzü" ve "Yakındaki Uzak Uzaktaki Yakın" adlı iki kitabı da bulunmaktadır.