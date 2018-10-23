Cem Özer yoğun bakımda

11 gün önce film çekimleri sırasında sette kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer'den kötü haber...

Cem Özer yoğun bakımda
23 Ekim 2018 Salı 15:45

Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın ulaştığı kızı Cemre Özer  “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” dedi.

Hürriyet

Önceki Haber
Etiler’de huzurevinde feci ölüm!
Sonraki Haber
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.