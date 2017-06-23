Cenaze için çıkan Enis Berberoğlu'ndan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, kayınpederi Murat Aydın'ın cenazesine katıldı. Cezaevinden özel izinle çıkan Berberoğlu, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde getirildi. Berberoğlu için geniş güvenlik önlemleri alındı

Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu," Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim" dedi.