Cenazeleri Suriye'ye götürüldü

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 10 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun’un cenazeleri, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye gönderildi

Uçakla Hatay Havaalanı'na getirilen cenazeler, buradan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’na götürüldü. Sınır kapısındaki işlemlerin ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib iline gönderildi. Öldürülen kadının amcasının oğlu ve kızı Cilvegözü Sınır Kapısı’nda cenazenin geçişini ağlayarak izledi.



Olayı şiddetle kınadığını söyleyen kadının amcasının oğlu Yahya Zarzur, “Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Allahın takdiridir. Yapılan zulümdür” dedi.



Amcasının kızı Halime Rahme ise, "Türkiye gerekeni yaptı. Yakalandılar. Öldürülmelerini istiyoruz. Bir yıldan bu yana ailesini de görmüyor. Ateşlerde yansınlar. 9 aylık hamileydi. Evlerinde otururken öldürüldüler. Hiçbir suçları da yoktu” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.





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