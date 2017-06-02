Cenazeye giderken kazada öldüler

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi'nden, Andırın İlçesi'ndeki yakınlarının cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkıp 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü 68 yaşındaki Saim Sürmen ile eşi 60 yaşındaki Kifayet Sürmen ve yakınları 68 yaşındaki Yaşar Candemir öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

Cenazeye giderken kazada öldüler

Kaza, öğleden sonra Andırın- Kadirli Karayolunun 10'uncu kilometresindeki Halbur mevkiinde meydana geldi. Göksun İlçesi'nden Andırın İlçesi'ndeki yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan Saim Sürmen yönetimindeki 46 F 0011 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer yolcuların durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan otomobile ulaşan ekipler, sürücü Saim Sürmen ile eşi Kifayet Sürmen ve araçta bulunan Yaşar Candemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan Saim ile Kifayet Sürmen çifti ve Yaşar Candemir'in cesetleri, otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Aynı otomobilde bulunan Bahri Darıcı ise ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #ölüm #cenaze
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