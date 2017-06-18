'Cenneti gördüm' diyerek intihar girişiminde bulundu

SAMSUN'da, 5 katlı Gazi Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki O.H., polisin girişimleri sonununda ikna oldu. İndirildikten sonra "Niye ölmek istedin?" sorusuna O.H., "Cenneti gördüm, onun için" yanıtını verdi

'Cenneti gördüm' diyerek intihar girişiminde bulundu
Olay merkez İlkadım ilçesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi'nin çatısında meydana geldi. Kastamonu'dan Samsun'a geldiği belirtilen O.H., 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin durumu farketmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aşağıda şişme yatak açtı. Resmi polislerin ikna etme çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren konuşmasının sonunda müzakereci polis, O.H:'yi intihar girişiminden vazgeçirerek indirdi. Gazetecilerin "Niye ölmek istedin?" sorusuna O.H., "Cenneti gördüm onun için" yanıtını verdi. O.H., hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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