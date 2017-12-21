Cep telefonlarında büyük tehlike!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi sonucu 32 uygulamanın sahte çıktığını ve bunların mobil uygulamalarından bir kısmının zararlı aktivite içerdiğinin tespit edildiğini bildirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı 34. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bilişim sektörünün bireyler ve devletler için yeni fırsatlar ve olanaklar sunarak, bilgi toplumunun ve sayısal ekonominin omurgasını oluşturduğunu söyledi.



Sanayi 4.0 ile üretimde hız, kalite ve performans gibi pek çok kazanım sağlandığını belirten Sayan, bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımının hiç olmadığı kadar üretimin odağına yerleştiğini vurguladı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, dijital dönüşüm çağının yapı taşlarından biri olduğuna işaret eden Sayan, dijital dönüşüm kapsamında hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yarın açıklanacağını kaydetti.



MİKROFONA BİLE ERİŞİYOR



Sayan, stratejinin, ülke genelinde genişbant altyapısının oluşturulmasını, fiber iletişimin sağlanması, bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesini, rekabete dayalı ve pazar gereksinimlerine uygun gelişimin sağlanmasını hedeflediğini dile getirdi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) ülkedeki siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için önemli işlevleri yerine getirmeye devam ettiğini anlatan Sayan, merkeze daha fazla kaynak ayrılarak geçmişte yapılan çalışmaları ileriye taşıma gayretinde olduklarını bildirdi. USOM'da birçok siber tehdit tespit ettiklerini ve önlediklerini anlatan Sayan, şöyle devam etti:



"Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi neticesinde 32 uygulamanın sahte olduğu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiği tespit edildi. Zararlı ve sahte uygulamalar gerçeğinin aksine kurulum sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Örneğin, kullanıcının konum bilgisine, hoparlör ve mikrofonuna ve adres defterine erişme gibi izinleri vermesi halinde, sahte uygulama sahibi saldırganlar, kişisel verilere kolayca erişebiliyor."

Son aylarda ortaya çıkan bir başka sahtecilik olayının bankacılık uygulamalarında görüldüğüne dikkati çeken Sayan, kişilerin SMS bilgisine kadar erişme izni alan sahte uygulamaların, bankacılıkta bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına yol açtığını bildirdi.



Sayan, bu konuda vatandaşları bilinen mecralardan uygulama indirmeleri, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirilme sayısına, kullanıcı yorumlarına, yayıncısının ve iletişim bilgilerinin kurumsal ve doğru olup olmadığına, uygulama kurulumu sırasında istediği izinlerin gerekli olup olmadığına bakmaları konusunda uyardı.