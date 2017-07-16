Cep telefonu kamerası denize son kez atlayışı ve boğaz sularında gözden kaybolmasını kaydetti

Beşiktaş, Arnavutköy sahilinde denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım arkadaşlarının gözü önünde boğaz sularında kayboldu

Esenler Oruçreis İmam Hatip Lisesi öğrencisi gencin son anları, denize atlaması, sonrasında boğaz sularında kaybolması onunla birlikte denize giren gruptaki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.Kayıp haberinin alınmasından sonra Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları Arnavutköy sahiline akın etti. Arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen baba Memduh Yıldırım " Bizim devletimiz çocuğumu denizden alamıyor" diye feryat etti. Kayıp gencin bir yakını da olayın dün saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini, arama çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek "Bugün yeni başlıyor çalışma. Kendimiz ücretli dalgıç tuttuk, haber bekliyoruz " diye konuştu.Sahilde, kayıp Furkan'dan iyi bir haber bekleyen kalabalık akraba ve yakın grubu arasında biri vardı ki o en acılı olanlardan biriydi. Anne Kezban Yıldırım, çevresindeki kadınlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Bugün saat 14.00 sıralarında kayıp genci bulmak için çalışmalar yeniden başlarken, dünden geriye kalan bir cep telefonu kamerası görüntüsü yürekleri dağladı.3 arkadaşıyla birlikte sahile giden İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan, iki arkadaşıyla denize atladığı sırada diğer arkadaşının kamerası kayıttaydı. Ortada siyah renkli şort mayosuyla denize atladı Furkan. 2 arkaşı şiddetli akıntıyla kıyıya savrulurken onun açıldığı görüldü. Suya bir kaç kez batmas kıyıdaki arkadaşını endişelendirdi. Denizdekilere ve çevresindekilere seslendi. O'nun seslenişi de kameraya yansıdı. Ancak bu görüntüler Furkan'un son görüntüler oldu. 17 yaşındaki genç sularda kayboldu.