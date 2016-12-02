Cep telefonu kavgası ölümle bitti

İstanbul Pendik Kaynarca'da, sokak ortasında cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olay saat 03.00 sıralarında Pendik, Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Enes Turan ve 3 arkadaşı arasında cep telefonu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Enes Turan kavga ettiği kişiler tarafından boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Turan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıkların dan aldıkları bilgiler doğrultusunda şüphelilerin bindiği taksiye ulaştı. Polis çevrede yapılan aramada şüphelilerin eşkaline uyan 3 şüpheliyi kaldırımda otururken yakaladı. Aşırı derecede alkollü oldukları tespit edilen 3 şüpheli Pendik Merkez kPolis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheliler Taner İ. Mehmet Ç. ve Cihan Ç. alınan ifadelerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarıldı. Olayda hayatını kaybeden Enes Turan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.