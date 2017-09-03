Cep telefonuyla kadınların görüntülerini çekince yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki yürüyüş yolu ve üst geçit altlarından kadınların görüntülerini çeken bir kişi olduğu ihbarı alınca harekete geçti. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Cep telefonuyla kadınların görüntülerini çektiği tespit edilen H.K. yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nın cep telefonunda yapılan incelemede yürüyen kadınların arkadan, üst geçidin merdivenlerinden çıkan kadınların alttan çekilen görüntülerinin olduğu tespit edildi. H.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA
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