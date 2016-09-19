BAYRAKTUTAN: DURUŞMAYA YETİŞEMEYECEKLER



156 KİLOMETRE BOYUNCA 6 KEZ ARANDILAR

Haber Kaynağı: DHA

Rize Adliyesi'nde görülecek Cerattepe karar duruşması için sabah saat 05.30'da Artvin Halit Paşa Kavşağı’nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, otobüs ve özel araçlarla yola çıktı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, dernek avukatı Bedrettin Kalın ile CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın da eşlik ettiği konvoyun önü, ilk olarak Artvin köprü mevkiinde polis ekibi tarafından kesildi. Kimlik kontrolü ve araç araması ile bir süre bekletilen grup daha sonra yola devam etti.Arhavi ilçesinde yolu tekrar kesilen ve kimlik kontrolünden geçirilen konvoy, Rize il sınırında, Fındıklı İlçesi girişinde yine durduruldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı, Çevik Kuvvet ekipleri ile TOMA araçlarının bekletildiği ilçe girişinde, daha önce yaşananlar tekrarlandı, araçlar arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Polislerle görüştükten sonra açıklama yapan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şunları söyledi:"İnsanların duruşmaya ulaşması, bir kaç gündür yapılan kara propaganda ile engellenmeye çalışıldı. Bizim derdimiz Cerattepe. İnsanlar duruşmayı izlemeye gidiyor. Üçüncü kez konvoy durduruluyor, arama yapılıyor. Görünen o ki çok sayıda kişi duruşmayı izleyemeyecek. Rize ve Artvin halkı kardeştir. Burada en ufak bir sorun olur ve bir kişinin burnu kanarsa, bunun sorumlusu siyasi iktidardır. İçişleri Bakanı ve iki ilin valileri ile görüştüm. Aynı araçların tekrar tekrar aranması manidar. Aynı kişi 3 kez aranıyor. Ben de milletvekili kimliğimi değil nüfus cüzdanımı veriyorum. Büyük bir bölüm duruşmaya yetişemeyecek. Artvin'de OHAL koşulları uygulanıyor. Mahkemenin kararının ne olduğunu herkes biliyor. Mahkemeden bir beklentimiz yok. Buradan çıkacak kararın bir önemi de yok. Nihai karar Artvin halkının kararıdır. Artvin halkı kararını vermiştir. Bizi kimse doğayı savunurken yasa dışı örgütlerle yan yana koyma cüretinde bulunmasın."Fındıklı'daki arama noktasından yola çıkan grup Çayeli İlçesi ile Gündoğdu Mahallesi girişinde tekrar arandı. Adliye önüne ulaşanlar da burada yeniden kimlik kontrolü ve aramadan geçirildi. Artvin ile Rize arasındaki 156 kilometre boyunca konvoydaki vatandaşlar tam 6 kez arama noktasından geçirildi. Davaya müdahil olan 751 kişi arasında adı olmayanların geçişlerine izin verilmedi. Vatandaşlar arama noktalarında bekletiliyor.