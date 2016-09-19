BAYRAKTUTAN: DURUŞMAYA YETİŞEMEYECEKLER



156 KİLOMETRE BOYUNCA 6 KEZ ARANDILAR

ÖĞRENCİ GRUBUNU, ÇORAPLARINI BİLE ÇIKARARAK ARADILAR



CERATTEPE DAVASI BAŞLADI



DAVA ERTELENSİN TALEBİ REDDEDİLDİ

12 SAYFALIK HUKUKİ GÖRÜŞ SUNULDU

"BİLİRKİŞİ RAPORUNA NOTUM SIFIR OLUR"

"ARTVİN'İN YAŞAM ALANI KALMAYACAK"

ÇED RAPORUNDA 'İNTİHAL' İDDİASI

REDDİ HAKİM TALEP EDİP DURUŞMAYI TERK ETTİLER

NUR NEŞE KARAHAN: YAŞAMIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALTIOK: ARTVİN HALKININ YANINDAYIZ

"MAHKEMELER ONLARIN CERATTEPE BİZİM OLACAK"

Haber Kaynağı: DHA

Rize Adliyesi'nde görülecek Cerattepe karar duruşması için sabah saat 05.30'da Artvin Halit Paşa Kavşağı’nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, otobüs ve özel araçlarla yola çıktı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, dernek avukatı Bedrettin Kalın ile CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın da eşlik ettiği konvoyun önü, ilk olarak Artvin köprü mevkiinde polis ekibi tarafından kesildi. Kimlik kontrolü ve araç araması ile bir süre bekletilen grup daha sonra yola devam etti.Arhavi ilçesinde yolu tekrar kesilen ve kimlik kontrolünden geçirilen konvoy, Rize il sınırında, Fındıklı İlçesi girişinde yine durduruldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı, Çevik Kuvvet ekipleri ile TOMA araçlarının bekletildiği ilçe girişinde, daha önce yaşananlar tekrarlandı, araçlar arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Polislerle görüştükten sonra açıklama yapan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şunları söyledi:"İnsanların duruşmaya ulaşması, bir kaç gündür yapılan kara propaganda ile engellenmeye çalışıldı. Bizim derdimiz Cerattepe. İnsanlar duruşmayı izlemeye gidiyor. Üçüncü kez konvoy durduruluyor, arama yapılıyor. Görünen o ki çok sayıda kişi duruşmayı izleyemeyecek. Rize ve Artvin halkı kardeştir. Burada en ufak bir sorun olur ve bir kişinin burnu kanarsa, bunun sorumlusu siyasi iktidardır. İçişleri Bakanı ve iki ilin valileri ile görüştüm. Aynı araçların tekrar tekrar aranması manidar. Aynı kişi 3 kez aranıyor. Ben de milletvekili kimliğimi değil nüfus cüzdanımı veriyorum. Büyük bir bölüm duruşmaya yetişemeyecek. Artvin'de OHAL koşulları uygulanıyor. Mahkemenin kararının ne olduğunu herkes biliyor. Mahkemeden bir beklentimiz yok. Buradan çıkacak kararın bir önemi de yok. Nihai karar Artvin halkının kararıdır. Artvin halkı kararını vermiştir. Bizi kimse doğayı savunurken yasa dışı örgütlerle yan yana koyma cüretinde bulunmasın."Fındıklı'daki arama noktasından yola çıkan grup Çayeli İlçesi ile Gündoğdu Mahallesi girişinde tekrar arandı. Adliye önüne ulaşanlar da burada yeniden kimlik kontrolü ve aramadan geçirildi. Artvin ile Rize arasındaki 156 kilometre boyunca konvoydaki vatandaşlar tam 6 kez arama noktasından geçirildi. Davaya müdahil olan 751 kişi arasında adı olmayanların geçişlerine izin verilmedi. Vatandaşlar arama noktalarında bekletiliyor.Artvin'in Hopa İlçesi'nden Cerattepe davasını izlemek için yola çıkan 30 kişilik Öğrenci Kolektifi grubunun minibüsünü, polis ekipleri Artvin’in Arhavi ve Rize’nin Fındıklı ve Çayeli ilçelerinde durdurdu. Polis ekipleri öğrencileri ve aracı aradı. Çayeli İlçesi'ndeki arama noktasında çorapları bile çıkartılarak üzerleri aranan öğrencilerin Rize'ye geçişine izin verilmedi. Öğrenci grubu Hopa'ya geri dönmek zorunda kaldı.Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii'nde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukatın, 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi’nde açtığı Türkiye’nin en büyük çevre davası da başladı.Duruşmayı, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile avukat Bedrettin Kalın'ın yanı sıra TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, İstanbul Barosu adına Yönetim Kurulu üyeleri avukatlar Hasan Kılıç, Cengiz Yaka, Necmi Şimşek, Şahin Erol, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile YARSAV eski Başkanı Faruk Eminağaoğlu da izledi.Cerattepe davasına siyasilerde ilgi gösterdi. CHP Milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu, Uğur Bayraktutan, Zeynep Altıok, Mahmut Tanal, Orhan Sarıbal, Necati Yılmaz, Muharrem Erkek, Erdin Bircan, Seyit Torun, Bülent Yener Bektaşoğlu ile Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlı Aka, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş da davayı izleyenler arasındaydı.Rize İdare Mahkemesi’nde görülen Cerattepe davası karar duruşmasının açılışında söz alan Avukat Mehmet Horuş, polisin yol uygulamaları nedeniyle dava müdahillerinin mahkemeye ulaşmakta zorlandığını belirterek, "Avukatlar dahi yolda 3 kez arandı. Gelemeyenler var. Davanın ertelenmesini ve uygun fiziksel koşullarda tekrar yapılmasını talep ediyoruz. Bu baskı altında karar verilmesinin adil yargılamayı zedeleyeceğini düşünüyoruz” dedi. Avukat Bedrettin Kalın ise, Artvin halkına yönelik tehditler altında duruşmanın yapıldığını savundu. Mahkeme heyeti itirazı reddetti ve davanın görülmesine karar verdi.Duruşmada Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Rize İdare Mahkemesi heyetine, Cerattepe ile ilgili 12 sayfalık hukuki görüşünü sundu. Kabaoğlu, Rize Adliyesi’ne girişte karşılaştığı uygulamalarla Silivri Mahkemesi’ne girerken dahi karşılaşmadığını belirterek, "Burada verilecek karar yalnız Cerattepe'yi değil tüm ülkeyi ilgilendiriyor” dedi, “Kararın nitelikli toplum umudumuza katkı sunacak" diye konuştu.Duruşmada söz alan TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük de, yıllık 500 bin ton çıkartılacağı öngörülen cevherin kapalı kabinli teleferikle taşınması halinde çevreye zararlarının azalacağı ve ara katlı üretim yöntemi ile heyelan riski oluşmayacağı belirtilen bilirkişi raporuna yönelik eleştirilerde bulundu. Bilirkişi raporunun bilimle ve mühendislikle alakası olmadığını ifade eden Küçük, "Bilirkişi raporu alıntı metinlerden oluşturulmuştur. Dolayısıyla önceki bilirkişi raporları dikkate alınmalıdır. Bu raporu ben hoca olarak değerlendirsem notum 'sıfır' olur ve ders tekrarı yapması gerekir" dedi.Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın da, baraj projeleri ile Çoruh nehrinin yok edildiğini, maden projeleri ile ormanların yok edilmesiyle Artvinlilerin yaşam alanı kalmayacağını savundu. Projenin baştan savma hazırlandığını öne süren Kalın, önceki bilirkişi raporunda, 'Ya Artvin ya maden' vurgusu yapılarak ÇED raporunun iptal edildiğini hatırlattı, "Şirket küçük değişikliklerle yeni bir ÇED raporu hazırladı. Eski ÇED raporu ile yenisi birbirinden farklı değerlendirilmemeli" dedi.Duruşmada söz alan Prof. Dr. Doğan Kantarcıoğlu da, ÇED raporunda kendisine ait bir bilimsel çalışmadan intihal yapıldığını belirterek şunları söyledi:"Raporda bana ait, 'Toprak' kitabından aynen kaynak göstermeden alıntı yapmışlar. Benim tarifleri yürütmüşler. Tembellik yapmışlar. Benim yaptığım toprak tanımlamalarını almışlar. Kısa zamanda bir raporu yazmak, daha doğrusu ‘kopyala yapıştır’ yöntemi ile parayı cebe indirmek istiyorsanız böyle şeyler yaparsınız. Bunlar uygun işler değil. ÇED raporlarını düzenleyenler bilimsel bakımdan ahlak dışı işler yapıyor. Bu ÇED raporuna güvenilmez."Rize İdare Mahkemesi’nde saat 09.00'da başlayan Cerattepe duruşması devam ederken saat 14.15 sıralarında Yeşil Artvin Derneği üyeleri ve avukatları ile davacılar, reddi hakim talebinde bulunarak duruşma salonunu terk etti. Adliye önünde açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın, Rize İdare Mahkemesi’ne daha önce defalarca geldiklerini ve Rize'de sorun yaratacak hiçbir faaliyet içerisinde olmadıklarını ifade etti. İlk kez bu dönemde Rize Valisi tarafından basın açıklamalarının yapılmasının dahi engellenmesi yönünde karar alındığını hatırlatan Kalın şunları söyledi:"Bu duruşma için sabah 5'de yola çıktık. Rize'ye gelen kadar yolumuz 5 kez kesildi ve arandık. Avukatlar olarak biz geçtik ama bazı davacı müvekkillerimiz ve bu davayı izlemek isteyen arkadaşlarımızın önemli bir kısmı yollarda mahsur bırakıldı. Mahkemeye ve adalete erişim hakkı, mahkemelerin aleniyeti ilkesi ihlal edilmiş oldu. Adaletin gerçekleşmesi bu tür usul kurallarına bağlıdır. Bu usul kuralları yerine getirilmeden, adalete erişim hakkı hiçbir koşul olmaksızın sağlanmadan burada adalet aramanın bir anlamı kalmamıştır. Biz her ne kadar davanın özünü anlatmışsak ta başka bir şekilde müvekkillerimizin olmadığı bir yargılama ile adalete erişemeyeceğimizi anladığımızdan, mahkeme hakimlerini reddetmeye karar verdik. Valiliğin kararı gereği başka bir açıklama yapmak durumunda değiliz. Kamu idarecilerinin, emniyet güçlerinin geriye dönecek Artvinli hemşehrilerimize gelirken gösterdikleri zorlukları hiç olmazsa giderken göstermemelerini rica ediyoruz."Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da, Artvin halkının kararlı olduğunu belirterek, şirketin geldiği gibi gideceğini söyledi, "Biz yaşamımızı savunuyoruz. Asla vatan haini değiliz. Yaşamımızı savunmaya devam edeceğiz. Yasa dışı bir şey yapmadık, bundan sonrada yapmayacağız" diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ise, Cerattepe'de yaşam mücadelesi verenlerin baskı ve tehdit altına alınmaya çalışıldığını belirterek, " Doğmamış çocukların gelecekleri adına buradayız. Doğa ve yaşam hakkı için, adil yargı hakkı için buradayız. Cerattepe davası Artvinliler bitti demedikçe bitmeyecektir. Biz de onların mücadelesinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.Reddi hakim kararını değerlendiren CHP Bursa Milletvekil Orhan Sarıbal da, "Siyasal bir mahkeme ile karşı karşıya kaldık. Hukuk bitmiş durumda. Rize ve Artvin valilerinin yasak kararları ve aramalarla mahkemenin, bir prosedürü yerine getirmek için kurulduğunu gördük. Valilerin açıklamaları, 'bu karar aslında verilmiş' anlamına geliyor. Bu kararın sorumlusu siyasal iktidardır. Mahkemeler onların olsun, Cerattepe bizim olacak" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, reddi hakim sürecine davacıların mahkemeye erişim hakkının engellenmesi nedeniyle gelindiğini belirterek, "Mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığını, idarenin mahkeme üzerinde baskısı olduğunu ve geçmişteki mahkeme üyelerinin de Cerattepe davasını kabul ettikleri için görevden alındığı söylenerek reddi hakim talebinde bulunuldu" ifadesini kullandı.