Certurk ile Mesleki Yeterlilik Belgesini Hemen Alın

26 Eylül 2017 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslek sayısı 81’e çıktı. Myk yeterlilik belgesi almak isteyen tüm kişi ve kurumları Certurk’e davet ediyoruz

CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri, 2011 yılında ‘Mesleki Eğitim Belgeleri’ vermek gayesiyle “Belgesiz personel kalmasın” sloganıyla başladığı yolculuğuna aynı heves ve kararlılıkla devam etmektedir.

2011 yılında İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nce yapılan protokoller doğrultusunda verilen belgeler, 6331 sayılı kanunun yükümlülüklerini yerine getirmiştir. 2012 yılında Türkiye Akredite Kurumu’ndan ‘ISO EN 17024’ konusunda ‘Çelik Kaynak ve Kaynak Operatörlüğü’nde yetki alan CERTURK kısa sürede sektörde söz sahibi olmuştur.

2014 yılında Çalışma Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan da yetki alan CERTURK, Mesleki Yeterlilik belgelerinin zorunlu olması ile de ciddi bir ivme kazanmıştır.

CERTURK, sunduğu hizmetlerde tamamen tarafsız ve bağımsız olmayı ilke edinmiştir. Tüm kuruluş ve kişiler için hiç bir maddi çıkar gözetmeden, tamamen tarafsız hareket etmekte olup, bağımsızlık ve dürüstlük ilkesini tehlikeye sokacak her türlü davranıştan uzak duracağını yasal mevzuat ve yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt ve beyan etmektedir. Bunu yaparken her çalışanının konusunda uzman, pratik ve teorik her türlü bilgiye sahip, ilgili fakültelerden mezun kişiler olmasına dikkat etmektedir.

CERTURK, üretim ve hizmet alanında başarılı olmayı hedef alan, bu doğrultuda kaliteli iş gücünü, uluslararası standartlarda belgelendirerek sektörde uluslararası alanda en iyi hizmeti vermektedir. Bu bağlamda hem ülkemizde hem çevre ülkelerde belgelendirme denilince ilk akla gelen, küresel bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin her yerinde belgelendirme faaliyetlerinde bulunan CERTURK, sadece 2016-2017 yılları içerisinde 30.000’e yakın kişiye ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermiştir.

Kurulduğu günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yaklaşık 300 bin kişiye ‘Mesleki Eğitim Belgesi’ vererek bu konuda ülkenin en büyük firmalarından biri haline gelmiştir.

CERTURK, müşterilerinden gelen yoğun talepler doğrultusunda ‘ISO EN 17020 Periyodik Muayene ve Gözetim Hizmetleri’ konusunda da akredite olma sürecini tamamlamış; müşterilerine, uzman kadrosuyla bu alanda da hizmet vermeye başlamıştır.

Belgelendirme faaliyetlerine farklı açılardan bakıldığında, işi konusunda güçlü ve ülke çıkarlarını ön planda tutacak, kurum ve kuruluşlarca yapılması önem taşımaktadır. Bu nedenle CERTURK, hizmet verdiği tüm firmalara, verimliliği ve kaliteyi artırma gayesiyle büyük küçük ölçekli firma ayrımı yapmadan, aynı standartta destek olmayı ilke edinmiştir.

Edirne’den Hakkâri’ye kadar tek 1 kişi olsa dahi belgelendirme süreçlerini aynı hassasiyetle eksiksiz yerine getiren CERTURK, kendi bünyesinde konusunda uzman 400’ün üzerinde teknik personeliyle 7 gün / 24 saat ve Türkiye'nin her yerine hizmet vermektedir.

Certurk iletişim kanallarını kullanarak Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Myk Belgeleri hakkında uzman kadromuzdan bilgi alabilirsiniz

