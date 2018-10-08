Cesetle 900 kilometre yol yaptı!

Adana'da 4 Temmuz 2017'de ortadan kaybolan ve kendisine 5 ay ulaşılamayan Neslihan Apa'yı (36), otoyolda aracına aldıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından kadının cesedini battaniyeye sarıp, 900 kilometre yol yaparak götürdüğü Kocaeli Gebze'deki sazlık alana attığını itiraf eden TIR sürücüsü Doğan Yıldırım (42), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

4 Temmuz 2017'de Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna çıkan Neslihan Apa, iddiaya göre, otostop yaparken ortadan kayboldu. İlker Apa (38), sabah eve gelmeyen eşini aramaya çıktı, sonuç alamayınca polise kayıp dilekçesiyle başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü, Neslihan Apa'nın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine özel ekip kurdu. Cinayet Büro ekipleri, eşi tarafından otoyolda fuhuş yaptığı iddia edilen kadının otostop yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yol kenarındaki bir tesisin kameralarında görüntülerine rastlanan Neslihan Apa'nın 41 YR 192 plakalı TIR'a bindiği görüldü. Otoyoldaki tüm güvenlik kameralarını tekrar inceleyen ekipler, Kocaeli plakalı TIR'ın bu kente giriş yaptığını belirledi. Ekipler, aracın bağlı olduğu firma ile irtibata geçerek TIR'ı incelemek istediklerini belirterek, sürücü Doğan Yıldırım'ın başka bir araca verilmesini istedi. Bunun üzerine parka çekilen TIR'ın ön bölümünde yapılan incelemede kan lekeleri görüldü. Araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Ayrıca şirketten sürücü Doğan Yıldırım'ın Mersin'e yük taşıma bahanesiyle gönderilmesi sağlandı. Mersin'e gelen Yıldırım, gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Doğan Yıldırım suçunu itiraf etti. Neslihan Apa'yı para karşılığında birlikte olmak için TIR'a aldığını söyleyen Yıldırım, yine para yüzünden tartıştıklarını, bu sırada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Yıldırım, ardından kadının üzerindeki kıyafetleri çıkardığını, çıplak cesedi battaniyeye sardığını, yakalanmamak için Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sazlık alana attığını anlattı. Yıldırım, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, şüphelinin belirttiği yerde yaptığı aramada çürümüş kadın cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu'na getirilen cesedin kayıp Neslihan Apa'ya ait olduğu saptandı.

'PARAMI ÇALDI'

Yapılan araştırmada 2000 yılında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde işlediği cinayet suçundan 11 yıl hapis yattığı da ortaya çıkan Doğan Yıldırım, ifadesinde Neslihan Apa'yı nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:

"Bekâr olduğum için cinsel arzularımı para karşılığında ilişkiye girdiğim kadınlarla gideriyorum. Adını 'Çiçek' olarak bildiğim Neslihan'ı önceden tanıyordum. Olay günü telefonla aradım, görüştük. Morali bozuktu ve ona 'Seni isteksiz gördüm, istersen başka zaman buluşuruz' dedim. Çiçek bana 'Sen bana yeter ki para ver. Benim moralim düzelir' dedi. 100 lira karşılığında birlikte olduk. Üzerimi giyince cebimdeki 700 lirayı çaldığını fark ettim ve kavga etmeye başladık. Kavga sırasında bana tehditler savurmaya başladı. Üzeri çıplaktı, bana vurdu. Ben de korkutmak için bıçağı elime aldım. Çiçek bana, 'Öldür beni, seni yaşatmazlar' dedi. Ben de bıçağı salladım. Bıçakla koltuk altından yaralandı. Ölünce onu TIR'ın yatağına yatırarak üzerini örttüm. Kanı temizleyerek üzerimi değiştirdikten sonra Kocaeli'ne gittim. İş yerine yaklaştığımda, cesedi sazlık alana taşıdım. Üzerini ot ve çalılarla kapatarak işe döndüm."

İYİ HAL UYGULANMADI

Tutuklu katil zanlısı Doğan Yıldırım, Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında, "Adalete sığınıyorum" diye ifade veren Yıldırım, Neslihan Apa'yı kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Sanığa 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanmadı.