Cevizli halı yıkama firması olarak halılarınızı evinizden ücretsiz olarak alıyor ve yıkama kurutma ve paketleme işlemlerini gerçekleştirerek evinize gününde teslim ediyoruz

Cevizli halı yıkama firması olarak halılarınızı evinizden ücretsiz olarak alıyor ve yıkama kurutma ve paketleme işlemlerini gerçekleştirerek evinize gününde teslim ediyoruz.

Halı yıkama dikkat ve özen gerektiren bir iştir. Bunun yanı sıra günümüzde birçok firma karşımıza çıksa da güven içinde halılarımızı teslim edebileceğimiz bir firma bulmak zordur. Öztem şirketimiz bu noktada her türlü izinleri almış olup kalite standartları çerçevesinde hizmet sağlamaktadır.

Firmamız olarak yıkama alanına ulaşan halılarınızın ilk olarak toz alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Son teknoloji toz alma makinemiz ile işlem gerçekleştirirken bu noktada halılar hiçbir zarar görmüyor. İlk olarak toz alma işleminin yapılmaması halinde halı diplerinde çamurlaşma ve birikim sorunu oluşabilir. böyle bir sorun ile karşı karşıya kalmamak adına titizlikte toz alma işlemini uyguluyoruz. Ardından geniş fırçalı silindirli makinelerimiz ile uygun temizleyicililer yardımı ile yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada tek tek yıkama gerçekleştirilirken üst üste bir tüm müşterilerin halıları bir arada yıkama asla gerçekleştirilmemektedir. Titizlik ve düzen Öztem firmasının misyonları arasında yer almaktadır. Yıkama işleminin tamamlanmasının ardından tekerlekli sıkma makineleri devreye girmektedir. Halılarınız burada sıkılarak nem alma makinesine gönderilir. Özel makinemiz ile halının tüm nemi alındıktan sonra son kontroller gerçekleştirilir. Lekelerin durumu kontrol edildikten sonra işlem tamamlanarak paketleme yapılır. Halılarınız tek tek paketlenerek belirtilen günde kapınıza teslim edilir.

Cevizli Halı Yıkama Fabrikası

Firmamız köklü bir firma olup uzun zamandır halı yıkama alanında hizmet sağlamaktadır. Cevizli halı yıkama fabrikası Öztem firması olarak bu çevrede en uygun fiyat garantisi altında halılarınızı güven içinde yıkamaktayız. Profesyonel bir şekilde halı yıkama hizmeti vermekte olup yıkama sonrasında halılarınız yeni gibi görünür. Bu noktada halıların temizlenmesi kadar, parlak ve yeni görünmesi bizim için önemlidir. Firmamız olarak kaliteli şampuan ve ürünler kullandığımız için halılar hem daha yumuşak hem de daha temiz olmaktadır. Aynı zamanda alerjik rahatsızlığa sahip kişilerin, astım hastalarının sorun yaşamaması adına buna uygun şampuan ve yıkama malzemeleri tercih edilmektedir. Öztem firması olarak düzenli ve disiplinli bir sistem ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu aşamada yıkama işleminden önce ilk olarak halı gruplandırması ve kontrolü yapılmaktadır. Halının cinsi, inatçı lekelerin kontrolünün ardından yıkama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Kartal Cevizli Halı Yıkama

Halı yıkama Öztem firması için bir sanattır. Bu noktada bizler sadece yıkama hizmeti sunmuyoruz. Saçak onarımı, halı onarımı gibi işlemleri de yıkama sırasında gerçekleştirmekteyiz. Kartal cevizli halı yıkama fabrikası olarak hızlı ve kaliteli bir hizmeti en uygun fiyata alabilirsiniz.

Maltepe Cevizli Halı Yıkama

Yıkama alanımız, kullandığımız temizlik ürünleri sağlık bakanlığı tarafından onaylı olup ISO 9001 kalite standartları çerçevesinde firmamız İstanbul ve İstanbul’ un ilçelerinde hizmet sunmaktadır. Firmamız Maltepe cevizli halı yıkama firmaları arasında ismini tanıtmış bir firma olup referanslarımızı sistemiz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Birçok firma ve iş yeri bizimle çalışmakta olup profesyonel yıkamacılığın kalitesinin farkına varmaktadır.

Cevizli Mahallesi Halı Yıkama

İstanbul’un birçok ilçesinde halı yıkama hizmeti veren firmamız cevizli mahallesi halı yıkama hizmeti sağlamaktadır. Eğer bu bölgede oturuyor ve kaliteli hizmet almak istiyor iseniz firmamıza telefon üzerinden ulaşmanız yeterli olacaktır. Sigortalı ve leke çıkarma garantili hizmet veren firmamız alanında uzman personeller ile çalışmakta olup son teknoloji ürünlerini ve en kaliteli şampuanları kullanarak halı yıkama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Öztem Halı Yıkama hizmetlerinden faydalanmak için hemen bizi arayın !..

Telefon: 0216 377 51 77

Telefon: 0542 668 37 23

E-mail: bilgi @ halikoltukyikama.gen.tr

Web : https://www.halikoltukyikama.gen.tr