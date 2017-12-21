Cezaevinde firar etti, hırsızlık yapıp teslim oldu!

Hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde bulunan Şafak Feri firar etti. 10 günde 3 iş yerine soyan Feri, daha sonra cezaevine giderek teslim oldu

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre hırsızlık suçundan hükümlü olan 23 yaşındaki Şafak Feri, 29 Eylül tarihinde kaldığı Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti.



8 Ekim günü bir ganyan bayine giden Feri, kasada bulunan 300 TL'yi çaldı. Feri ertesi gün yine aynı ganyan bayine gitti ve bu kez de 200 TL çaldı. Bunun üzerine bayi sahibi kamera kayıtlarını inceledi ve durumu polise bildirdi.



Polis yaptığı incelemede hırsızlık yapan kişinin hükümlü Şafak Feri olduğunu belirledi. Feri'nin cezaevinde olduğunu öğrenen polis, cezaevine giderek Feri'nin ifadesini aldı.



Feri ifadesinde parası kalmadığı için firar ettiğini, 2'si aynı yer olmak üzere toplamda 3 iş yerine soyduğunu, çaldığı 2 bin TL ile de tekrardan cezaevine dönüp teslim olduğunu söyledi.



Feri hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan da soruşturma başlatıldı.