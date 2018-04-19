Cezaevinde intihar etti

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan Nejat B. (25), kendini asarak yaşamına son verdi

Cezaevinde intihar etti
19 Nisan 2018 Perşembe 15:41

Olay, Bafra ilçesi Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İşlediği bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Nejat B., iddiaya göre kendini asarak yaşamına son verdi. Diğer hükümlü ve tutukluların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Nejat B.'nin cesedi, önce Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna, kaldırıldı, ardından da otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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