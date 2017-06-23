Cezaevindeki Berberoğlu'nun acı günü

Cezaevinde bulunan CHP'li Enis Berberoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kayınpederi Murat Aydın dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. 84 yaşında vefat eden Aydın, Hürriyet’in eski yazarlarından Oya Berberoğlu ve Bayram Aydın’ın babasıydı.



Murat Aydın’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Küçükköy Merkez Cami'sinden kılınacak olan namazın ardından Sarıyer Demirciköy mezarlığına defnedilecek.