Cezaevindeki eşi için af istedi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Nuri Canbaz, 2009 yılında 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Yeliz Zengel'i kaçırmasının ardından, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay sürecinde tahliye olan ve bu sırada 16 yaşını dolduran Yeliz Canbaz ile mahkemeye başvurup resmi nikahla evlenen Nuri Canbaz, kararın onanması üzerine yeniden cezaevine girdi. Şu anda 23 yaşında olan Yeliz Canbaz, 6 ve 4 yaşındaki çocuklarının babası olan eşinin uzun süredir cezaevinde olduğunu söyleyerek, "Eşimi zorlayan bendim. Af çıkmazsa benim eşim 3 sene daha cezaevinde yatacak" dedi

Şu anda 26 yaşında olan Nuri Canbaz, 2009 yılında 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Yeliz Zengel'i kaçırdı. Nuri Canbaz, kısa süre birlikte yaşadığı kızın ailesinin şikayetçi olması üzerine yakalandı. Ailenin şikayetini geri çekmesine karşın tutuklanan Nuri Canbaz, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 10 ay 10 gün, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 7 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında 2,5 yıl cezaevinde yatan Nuri Canbaz, Yargıtay süreci nedeniyle tahliye edildi.

MAHKEMEYE BAŞVURUP EVLENDİLER

Nuri Canbaz, cezaevinden çıktıktan sonra 16 yaşını dolduran Yeliz Canbaz ile mahkemeye başvurup resmi nikah yaparak evlendi. Yargıtay, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan verilen hapis kararını onarken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'ya ilişkin kararı, cezayı az bularak bozdu. Nuri Canbaz, Yargıtay kararı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkeme, yeniden hakim karşısına çıkan Nuri Canbaz'a, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yine 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Nuri Canbaz'ın ailesinin temyiz başvusu üzerine dosyayı tekrar inceleyen Yargıtay 14. Dairesi, geçen Haziran ayında mahkemenin kararını bu kez onadı.

'EŞİMİ BEN ZORLADIM'

6 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan Yeliz Canbaz, eşinin cezaevinde kalma süresini uzatan Yargıtay kararının tebliğ edilmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Şu anda 23 yaşında olan Yeliz Canbaz, eşine kendi isteğiyle kaçtığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Ben eşimi 14 yaşında ailemle tanıştırdım. Eşimi zorlayan bendim. Bizim düzenimiz yok, eşimin psikolojisi bozuldu. İlk girdiğinde 2,5 sene yattı. O zaman nikâhımız yoktu. Ben o sürede annemin evinde kaldım. İlk çocuğum oldu. Eşim cezaevinden çıktıktan sonra düğün yaptık ve evlendik. Bu sırada Yargıtay ilk cezayı onayınca eşim tekrar cezaevine girdi. İkinci çocuğumuz yeni doğmuştu. Şimdi Yargıtay diğer cezayı da onadı. Çocuklarım babasız büyüyor. Benim kocamı geri versinler bana."

'AF ÇIKMAZSA 3 YIL DAHA YATACAK'

Eşi için 'af' isteyen Canbaz, "Af çıkmazsa benim eşim 3 sene daha cezaevinde yatacak. Ben bu çocukları nasıl büyüteceğim? Devlet 2 çocuğuma 550 lira veriyor ama yeter mi? Çocuklarım babasız büyüdü, hem çocuklar hem biz. Sevmek suçsa ben de suçluyum. O zaman beni de alsınlar. Aslında eşimi ben kaçırdım. Eğer ceza çekilecekse beraber çekelim, yarıdan yarıya düşsün. Biz artık cezaevlerinden bıktık. Eşim tecavüzcülerin arasında yatıyor. Tecavüzcüleri gerekirse assınlar. Biz eşimle severek evlendik, eşimi bıraksınlar" dedi.

Nuri Canbaz'ın annesi Nevin Canbaz da oğlunun serbest bırakılmasını istediğini söyledi.