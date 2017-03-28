Cezaevine girmek için, bankanın camını kırdı!

Antalya 'da sevgilisinin başkası ile evleneceğini öğrenen genç, banka şubesine saldırdı. Gözaltına alınan genç, amacının cezaevine girmek olduğunu söyledi.

Olay Antalya'nın Kepez İlçesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Azercan Yeşilçam, gece saat 01.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesine taşla saldırdı. Banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Banka şubesinin önüne gelen polisler, banka şubesinin kapısının camla kırıldığını farketti. Kaldırımda oturan Yeşilçam'ı gören polisler, şüphelenerek onu gözaltına aldı.Yeşilçam'ın ifadesi ise hem banka çalışanlarını hem de polisi şaşırttı. Yeşilçam, sevdiği kızın başkası ile evleneceğini öğrendiğini, bu yüzden de sinirlenip böyle bir şey yaptığını söyledi. Amacının cezaevine girmek olduğunu belirten Yeşilçam, pişman olmadığını cezaevine girip insanlardan uzaklaşmak istediğini de belirtti. Sağlık kontrolünden geçirilen Yeşilçam daha sonra da emniyete götürüldü.