CHP'den istifa etti DSP'den aday oldu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı

CHP'den istifa etti DSP'den aday oldu
30 Ocak 2019 Çarşamba 13:50

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la birlikte ortak basın toplantısı yaparak DSP'den Şişli adayı olarak yerel seçimlerde yer alacağını kamuoyuna duyurdu. Sarıgül bir yazılı açıklama yapacağını belirterek, "Bülent Ecevit öğretisiyle yetişen biri olarak sayın genel başkanımıza teşekkür ederim. Binlerce yurttaşımıza müjdeler olsun" dedi.

Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın davetiyle DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından Mustafa Sarıgül, DSP Şişli Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Etiketler; #aday #dsp #chp
Önceki Haber
İzmir'de sendika binasında kumar operasyonu
Sonraki Haber
Tekne imalatına kadın eli değdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.