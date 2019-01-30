CHP'den istifa etti DSP'den aday oldu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la birlikte ortak basın toplantısı yaparak DSP'den Şişli adayı olarak yerel seçimlerde yer alacağını kamuoyuna duyurdu. Sarıgül bir yazılı açıklama yapacağını belirterek, "Bülent Ecevit öğretisiyle yetişen biri olarak sayın genel başkanımıza teşekkür ederim. Binlerce yurttaşımıza müjdeler olsun" dedi.

Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın davetiyle DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından Mustafa Sarıgül, DSP Şişli Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.