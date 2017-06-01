CHP Grup Başkanvekili Özel: Şehitlerin kimlik tespiti 8 ila 24 saat sürebilir

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gelerek 6 şehidin kimlik tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Özel, Adli Tıp çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, şehit yakınlarından alınmaya başlanan kan örnekleriyle şehitlerden alınan kan örneklerinin karşılaştırılmaya başlanacağını ve bu işlemin 8 ila 24 saat sürebeliceğini söyledi

Şırnak'ın Şenoba Beldesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının kimlik tespitinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kurum önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şuana kadar 2 şehidin aile yakınının kan örneğinin Adli Tıp Kurumu'na ulaştığını belirten Özel şunları söyledi:



"Dün yaşanan helikopter faciasından sonra 13 şehidimiz vardı. 7 şehidimiz bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor. 6 şehidimizin kimlikleri tespit edilemediği için buraya geldi şehitlerimiz. İçeride işlemler devam ediyor. Ben Kurum Başkanı ile görüştüm. Bize verilen bilgi şu şeklide; İçeride bir otopsi işleminin yapılmayacağı, otopsilerinin ve ölüm sebeplerinin olay mahalinde ve buraya sefkten önce gerçekleştiği, ancak kimliklerin birbirinden ayrılamayacak durumda olduğu, bu sebepten doku örneklerinin alınacağı ve kemlik tespit işlemi için burada bulunduğu, daha sonra memleketlerine gönderilmek üzere silahlı kuvvetlerine şehitlerimizin naaşlarının teslim edileceğini söylediler.



Doku örneği sonuç verirse bu en erken 8 saat sürüyor. Çünkü çalışmanın yapılacağı cihazın çalışma süresi 8 saat. O çalışmalar, doku örnekleri alınıyor. Ancak doku örneğinin sonuç veremeyeceği durumda kemik örneği alınıyor, onunda tam 24 saat sürdüğünü söylediler. Şuandan itibaren en az 8, enfazla 24 saatlik bir bekleyiş olacak. Bu herbir şehit için farklı farlı olabilir. Kimlik tespiti tamamlanan şehitler eğer daha sonrasi işlemlerle ilgili burada durmasına gerek yoksa onların ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söylediler. Hepimizin başı sağolsun. Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimiz var. CHP olarak aldığımız bilgileri bölgedeki milletvekillerimiz kanalıyla merakla bekleyen ailelerine iletiyoruz. Burada birinci dereceden yakın şuan görmedik ancak sürenin 24 saat olacağı için buraya gelen ailelerin olduğunu öğrendik" dedi.

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