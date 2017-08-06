CHP'li Arslan: Yeni bir devlet kurmaya güçleri yetmez

Oğan'ın ne söylediğini bilmediğini belirten Arslan, "Ağızından çıkanı kulağı duymuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeye rağmen dimdik ayakta iken hangi devleti yıkarak yeni bir devlet kuracak? Eğer böyle bir planları varsa, ancak bir kabile devleti kurabilir. Onların Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak yeni bir devlet kurmaya güçleri yetmez, CHP olarak asla buna müsaade etmeyiz" dedi.Kaynak: DHA
"DEVLETİ DİNAMİTLEMEYE KALKMIŞTIR"
Yaptığı 'Yeni devlet' açıklamasıyla tartışma konusu yaratan Oğan'ın AK Parti'nin yeni yönetiminde kendine yer bulamadığını öne süren Milletvekili Kazım Arslan, şöyle dedi:
"Ayhan Oğan bindiği dalı kesiyor. Çok bağıranın, sırtını tarikata yaslayanın koltuk sahibi olduğu yeni Türkiye'de ünvansız kalan Ayhan Oğan, birilerine hoş görünmek uğruna Türkiye Cumhuriyeti devletini dinamitlemeye kalkmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Ayhan Oğan gibileri her zaman kurmaya değil, yıkmaya meyletmiş ancak başaramamıştır. Ayhan Oğan gibileri gerçeğin değil, dönen rüzgarın peşinden gitmeyi tercih etmiştir."
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