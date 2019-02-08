CHP'li Balyemez, Ak Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye eski Meclis Üyesi Veli Balyemez, partisinden istifa ederek Ak Parti’ye geçti. Balyemez, Ak Parti Buca İlçe Başkanlığında üyelik başvurusu yaparken yalnız değildi, kendisi ile birlikte eşi Gülseren Balyemez de Ak Partili oldu. Balyemez ailesinin Ak Parti rozetlerini, Ak Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan ile İlçe Başkanı Ali Boyla taktı

CHP Buca Belediye eski Meclis Üyesi Veli Balyemez’in partisinden istifa ederek Ak Partiye katılması, ilçede mutlulukla karşılandı. Ak Parti rozetini taktıktan sonra CHP’den istifasını ve Ak Parti ailesine katılmasını değerlendiren Veli Balyemez, “AK Parti’nin kentimize hizmet getireceğinden ve kentimizin önünü açacağından son derece eminim. Ak Parti bunu daha önce Türkiye’nin birçok kentinde yaptı, yapmaya da devam ediyor. Sayın Mustafa Arslan’ın da çalışkanlığı ve vizyonu ile kente değer katacağına olan inancım dolayısıyla AK Parti’ye geçme kararı aldım. 2009 yılında Buca CHP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildim ve 5 yıl boyunca görev yaptım. 2014 yerel seçimleri öncesinde yapılan ön seçimde 2. Sırada çıkmama rağmen beni 17. Sıraya yazdılar. Ben de bu sürece olan tepkimi Yüksek Seçim Kurulundan dosyamı çekerek göstermiştim. Süreçle ilgili parti içindeki adaletsizlikler beni CHP’den soğuttu. Adalet isteyerek yürüyenlerin kendi içlerinde adaleti sağlamadığını gördüm. Bunlar toplumun da vicdanında yara açtı. Bu noktada en adaletli en eşitlikçi parti olan AK Parti’nin yanında olarak toplumuma ve devletime hizmet etmeye ailem ile birlikte karar verdik” diye konuştu.

GÜLSEREN BALYEMEZ: EŞİMLE ORTAK KARARIMIZ

Veli Balyemez ile birlikte eşi Gülseren Balyemez de Ak Partiye üyelik müracaatını yaptı. Kızları Belinay ve oğulları Aslan ile birlikte Ak Parti’ye geldiklerini belirten Gülseren Balyemez, “Bu eşimle benim ortak kararımız ve eşimin yanındayım” dedi.

“MUSTAFA ARSLAN, 72 MİLLETE AYNI NAZARLA BAKIYOR”

Balyemez, Ak Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan’ın Buca hayaline destek olmak istediğini belirterek, “Mustafa Arslan’ın benim için en değerli özelliği 72 millete de aynı nazarla bakması ve asla insan ayrımı yapmamasıdır. Pirimiz Hoca Ahmet Yesevi’nin de dediği gibi ‘72 millete bir nazarla bakamayan bizim Cem’imize giremez. Ben Sevgili Mustafa Arslan’da bunu gördüm” dedi. Mustafa Arslan ile bir anısını da paylaşarak, adalete ve hakkaniyete olan bağlılığını dile getiren Balyemez, “Ben Çevre Komisyonu Başkanıyken Mustafa Arslan bir kere işlerinden dolayı toplantıya geç gelmişti. Kendisine, Komisyon toplantı tutanağını imzalaması için verdiğimde bana imzalamak istemediğini söyledi. Sebep olarak da ‘Katılmadığım bu komisyon toplantısının tutanağını imzalayıp, toplantıya katılmış gibi huzur hakkı alıp, çocuklarıma haram lokma yedirmem’ demişti. Mustafa Başkan o günkü hareketi ile zaten gönlümde taht kurmuştu” dedi.

BALYEMEZ AİLESİNİN KATILIMINDAN ONUR DUYDUK

Ak Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan ise büyük değer verdiği ve Buca’ya dair sevdasına sonuna kadar inandığı Veli Balyemez ve ailesinin Ak Parti’ye katılmasından onur duyduklarını söyledi. Arslan, “Bu işin ideolojisi, partisi yok. Bizi Buca’ya hizmet etme sevdamız bu yolda buluşturdu. İnanın başka hiçbir hesap içinde değiliz. Günün birinde bir tek Bucalı vatandaşımız dahi çıkıp ‘Buca’nın 50 yıllık sorunlarını bu ekip çözdü’ derse, bu bizim sahip olacağımız en büyük ödül, en büyük onur olacaktır” diye konuştu.