CHP'li Deniz Baykal yoğun bakıma kaldırıldı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı. Baykal'ın yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi

CHP'li Deniz Baykal, Fransa'da temaslarını sürdürdükten sonra Türkiye'ye döndü. Gece saatlerinde fenalaşan Baykal, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Baykal'ın sabah saatlerinde durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınan Baykal'ın üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Deniz Baykal'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma aldığı da gelen bilgiler arasındı.



Baykal'ın hastalığı ile ilgili açıklama yapan CHP'nin eski milletvekili Tuncay Ercenk, "Baykal önce özel bir hastaneye ardından İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



OĞLU VE KIZI HASTANEYE KOŞTU



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yüksek ateş şikayetiyle gece yarısı, Ankara'da tedaviye alındı. CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk, Baykal'ın gözetim altında tutulduğunu söyledi.



Fransa'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde, gece yarısı ateşi yükselen 79 yaşındaki Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedaviye alındı. CHP'li eski vekil Ercenk, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiği Baykal'ın, önce özel bir hastaneye götürüldüğünü ardından İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Oğlu Ataç Baykal'ın hemen hastaneye gittiğini belirten Ercenk, Antalya'da oturan kızı Aslı Baykal'ın da haberi alır almaz Ankara'ya, babasının yanına gittiğini söyledi. Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın ise Antalya'daki evinden durumu takip ettiğini belirten Ercenk, "Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre, üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.