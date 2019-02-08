CHP'li İmamoğlu: Bazı aday tercihleri beni üzüyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde ilçe başkanlıklarında tek kadın aday olarak sadece Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu'nun aday gösterilmesinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Var olan bazı yerlerdeki tercih hataları beni derinden üzüyor' ifadelerini kullandı. İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin sürpriz istifasına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, 'Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Kampanya ve Koordinasyon Çalıştayı Maslak’taki bir otelde düzenlenen programla gerçekleştirildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, çalıştay sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“KENDİ KURULLARININ İÇERİSİNDE AŞABİLECEKLERİ BİR DİLLE YÖNETSİNLER”

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasına ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler, tekrar o görevi geri alırlar. Benim hayat felsefem umuyorum bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurullarının içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler. Zira gönül kırıklıkları olabilir ya da istemedikleri bir tanımlama ve görevlendirme olabilir, bunları insanı buluyorum. Ama dediğim gibi bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden, parti içerisinde bir düzenle yönetmenlerini diliyorum. Bu hem sayın Hamzaçebi'nin tecrübesine yakışan, hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan bir tavır olacağını düşünüyorum. Oturur konuşuruz, biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz” diye konuştu.

“BAZI YERLERDEKİ TERCİH HATALARI BENİ DERİNDEN ÜZÜYOR”

İstanbul genelinde ilçe başkan adaylığında tek bir kadın adayın olduğuna ilişkin soruya ise İmamoğlu, “Çok üzgünüm, bu gerçekten bu bir siyasi bir tanım değil. Gönlümü kıran, elbette sebepleri partinin tercih sebebi kadınların yeterince sürecin içerisinde var olmaması ki bazı ilçelerde kadın aday adayı bile yok. Var olan bazı yerlerdeki tercih hataları beni derinden üzüyor. Ama ben arkadaşlarıma ve il başkanlarıma söyledim. Bizzat masada olmak ve kentin oluşumunda ama büyükşehirde ama ilçelerde iki koltuktan birinin kadına verilmesi konusunda çok hassas, çok baskıcı bir süreci işletmeyi il başkanımla görüştüm. Gücüm yettiği kadar ilçe bazında bu sürece dahil olacağım. Maksimum bir başarıyı size göstermeyi ve meclis üyelerimizle bir fotoğraf vermeyi çok arzu ediyorum” diye yanıt verdi.

“ÖNCELİĞİMİZ BU KENTE YEŞİL ALAN KAZANDIRMAK”

Yeşil alanlarla ilgili ‘çılgın’ olarak nitelendirdiği projesini açıklayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü “İstanbul'un batısından Haramidere'den Ambarlı vadiden başlayıp Pendik'e kadar aslında belirli bunların tamamı vadi ya da biraz daha metruh durumda gözüken ve toplumun yıllardır burası ne olacak dediği ve tanımlayamadığı, Küçükçekmece Gölü’nden arkaya Başakşehir'e, Bahçeşehir'e kadar ulaşan ama hiçbir tanımı olmayan ve tanımlanmamış yerlerde alışmış olduğumuz şekilde binaların yükseldiği, bu tür alanları mülkiyet sorunu olmayan, tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan ya da bir kısım hazineye ait alanlarda tam 20 milyon metrekarelik bir yaşam vadisi ve yeşil alandan bahsediyoruz ki, etki alanı 40 milyon metrekare. Burada aslında şu mesajı veriyoruz; ‘Önceliğiniz ne yapmak istediğinize’ bağlı. Bu çılgın bir projedir. İstanbullular yeşili bulamadığı için çıldırmakta, nefesi daralmakta ve mutsuz olmakta. Ben her zaman söylüyorum, güzel ve doğal ortamlar sağladığınız zaman insanlar morali bozuk dahi olsa morali düzelmiş bir şekilde evine girer. Buradaki derin mesajda önceliğimiz bu kente yeşil alan kazandırmak”