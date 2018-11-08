CHP'li isimler disipline sevk edildi

CHP Milletvekilleri Gürsel Erol ve Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi

CHP'li isimler disipline sevk edildi
08 Kasım 2018 Perşembe 16:34

CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak’ cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını istediğini söylemişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #disiplin #Gürsel Erol #öztürk yılmaz #ezan #türkçe #okunsun
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