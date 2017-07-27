CHP'li Milletvekillerinin iç tüzükle ilgili TBMM'deki eylemi devam ediyor

CHP milletvekillerinin gece 01.00'de başlattığı Meclis'i terk etmeme eylemi devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Sesi kesilen milletvekilleri için bir yolunu bulacağımızı söylemiştik. Eylemin ne zaman bitecek sorularına cevabımız; son milletvekilimizin iç tüzük hakkında söyleyeceği son söz bitmeden bu oturum bitmeyecek" dedi

İç tüzük değişikliği teklifinin 14"üncü maddesinin görüşülmesinin ardından gece 01.00'de kapanan Meclis Genel Kurulu'nu CHP milletvekilleri terk etmedi. Genel Kurulu'un kapanmasının ardından basın locasından gazeteciler çıkarıldı. Meclis'i terk etmeme' eylemi başlatan milletvekilleri sabaha kadar iç tüzük değişikliğine ilişkin eleştirilerini kürsüden anlattı. CHP Grup başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, basın locasının kapısını anahtarla açarak gazetecilerin içeri girmesini sağladı. Getirdikleri ses sistemini Genel Kurul salonuna kuran ve kura çekimi ile kürsüye çıkarak konuşan CHP milletvekilleri ara ara "hak,hukuk,adalet" diye slogan atmaya devam ediyor.



"PARLAMENTONUN HİÇBİR KAPISI BASINA KAPALI OLAMAZ"



TBMM Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Erbay Kücet, basın locasından Genel Kurul Salonundaki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenerek, "Basını çıkarmak zorundayım. Basının işi bitti, tamam" dedi. Bunun üzerine Özgür Özel " 20 saattir buradayız, eylemdeyiz. Bu eylemi bütün dünya biliyor, sen parlamento muhabirlerine kapatamazsın. O kapıyı açtık. Kapının anahtarı bizde. İktidar olduğumuzda o iki kapıyı da sökeceğiz ilk gün. Bu parlamentonun hiçbir kapısı basına kapalı olamaz" diye konuştu.





SON MİLLETVEKİLİNİN İÇ TÜZÜK HAKKINDA SÖYLEYECEĞİ SÖZ BİTMEDEN OTURUM BİTMEYECEK"



Özgür Özel konuşmayı bekleyen 15 milletvekilinin daha olduğunu kayderek şunları söyledi: "Bu gece saat 01.00' de başlattığımız eylemimiz devam ediyor. Kesintisiz iç tüzük eleştirme ve oturma eylemimiz sürüyor. Sesi kesilen milletvekilleri için bir yolunu bulacağımızı söylemiştik. Eylemin ne zaman bitecek sorularına cevabımız; son milletvekilimizin iç tüzük hakkında söyleyeceği son söz bitmeden bu oturum bitmeyecek. Önümde konuşma talebi olan 15-16 arkadaşımızın başvurları var. Normalde sabaha kadar parlamento çalışırken ve haber olmazken bugün her yerde birinci haberdeyiz. Mücadelemiz devam edecek. Hak, hukuk, adalet diyoruz tüm baskı ve sansüre rağmen direnmeye devam ediyoruz."

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