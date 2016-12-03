CHP'li Tanrıkulu'nun babası hayatını kaybetti

CHP PM üyesi ve İstanbul Milletveili Sezgin Tanrıkulu'nun babası Fehmi Tanrıkulu, dün akşam geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Sezgin Tanrıkulu'nun babası 79 yaşındaki emekli öğretmen Fehmi Tanrıkulu, dün akşam Diyarbakır merkezdeki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 1937 Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde dünyaya gelen Fehmi Tanrıkulu, ilkokulu kendi köyü Ağaçlı'da bitirdikten sonra Dicle Köy Öğretmen Okulu'ndan 1955 yılında mezun oldu.



Sırasıyla Şanlıurfa'nın Hilvan, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice İlçeleri'nde görev yapan Fehmi Tanrıkulu, 1967 yılından itiberen Diyarbakır merkezdeki çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 12 Eylül darbesinden sonra emekli olan Fehmi Tanrıkulu, daha sonra çalışma hayatına muhasebeci olarak devam etti.



Fehmi Tanrıkulu'nun cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından, Kulp'un Ağaçlı Köyü'nde toprağa verilecek.



