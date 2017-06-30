CHP'li vekil yürüyüşte kalp krizi geçirdi!

CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız Adalet Yürüyüşü esnasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumu iyi

CHP'li vekil yürüyüşte kalp krizi geçirdi!

Hastaneye kaldırılan CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız'ın tedavi altına alındığı bildirildi. Yıldız'a anjiyo yapılacağı gelen ilk bilgiler arasında.

CHP milletvekili Tuncay Özkan da kalp krizi geçiren Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın hastaneye sevkinin yapıldığını belitti, Yıldız'ın sedyede çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Etiketler; #chp #kalp krizi #hüseyin yıldız
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