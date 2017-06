CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Cindoruk, Kılıçdaroğlu’nu aracına kadar uğurladı



KILÇDAROĞLU: TÜRKİYE KENDİ SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK BİRİKİME VE KAPASİTEYE SAHİPTİR





Kendilerine bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cindoruk’a teşekkür ederek “Sayın Cindoruk siyaset dünyamızın deneyimli ve birikimli bir insanı. Bazı konularda düşüncelerini aldım, birikiminden yararlanıyoruz. Hem Türkiye'nin sorunlarını, hem dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizgisi çizdi” dedi. Kılıçdaroğlu “Türkiye sorunları çok olan bir ülke. Sorunların azalması yerine her geçen gün sorunları artan bir ülke. Dolayısıyla toplumda ciddi bir kaygı var. Ama bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek birikime ve kapasiteye sahiptir. Asla umutsuz değiliz ama bunun için oturmamız, düşünmemiz, konuşmamız ve ortak aklı egemen kılmamız lazım” ifadelerini kullandı.





CİNDORUK: TÜNELİN UCUNDA IŞIK YOKTUR





85 yaşında olduğunu söyleyen Hüsamettin Cindoruk da , “Türkiye’de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor” dedi.





CİNDORUK: SİYASETTE HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLEN BİR KİŞİ YOKTUR





Eski siyasetçilere büyük görev düştüğünü belirten Cindoruk, “Biz eski Türkiye'de siyaset yapmış kişiler, o deneyimleri yaşamış olanların görevi var, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP’ye destek vermek. O desteği verirsek tek parti iktidarı kurmalarını önleyebiliriz. Tek başına Türkiye'yi idare edecek ehliyete, imkana, kabiliyete sahip bir kişi görmüyorum. Bazıları bunu yapabileceklerini zannederler ama sonu hüsrandır. Ben o hüsranları yaşadım, siyasette her şeyi çok iyi bilen bir kişi yoktur “ diye konuştu.





Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrasında evin çıkışında kendisini selamlayan vatandaşlarla kısa sohbet etti.

Kaynak: