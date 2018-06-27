CHP önünde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önüne 5 partili gencin olağanüstü kurultay talebiyle başlattıkları oturma eylemi, diğer partililerin de desteğiyle sürüyor. Genel seçimlerini başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçti

Sosyal medyada örgütlenen bir grup CHP’li, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup gencin parti genel merkezi önünde başlattığı oturma eylemine katıldı.

Denizli Gençlik Kollarınca öğle saatlerinde başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen partililer, saat 20.00’de parti genel merkezi önüne geldi.

“ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”

Grup adına açıklama yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Imırgı, parti önünde toplanan kişi sayısının önemli olmadığını, milyonları temsil ettiklerini söyledi. “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz.” diyen Imırgı, değişimin CHP’nin yönetim kadrolarından başlaması gerektiğini dile getirdi.

Imırgı, seslerine kulak verilmesi için 24 saat boyunca oturma eylemi yapacaklarını belirtti.

Denizli’de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek Ankara’ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklediklerini aktardı.

“PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ İÇİME SİNDİREMİYORUM”

Partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını ifade eden Imırgı, “Ben bu partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremiyorum. Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum.” diye konuştu.

“BİZ SADECE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi Serkan Demir, körü körüne istifa talebinde bulunmadıklarını, olağanüstü kurultayın gerçekleştirilmesini istediklerini belirterek, “Genel Başkanımızın şu anki bazı politikalarını beğenmiyoruz. O yüzden Genel Başkanımızın acilen olağanüstü bir kurultaya gitmesini talep ediyoruz. Burada toplanmamızın temel amacı da bu. Biz CHP Denizli İl Gençlik Örgütünden geliyoruz. Buraya 5 kişi geldik. Şu anda da halk örgütlendi, bizimle oldu. Kesinlikle herhangi bir adayı da desteklemiyoruz. Biz sadece olağanüstü kurultaya gidilmesi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MUHARREM İNCE’NİN GELMESİ GEREKİYOR”

Eylemci gençlere destek için gelen bir partili, “Koltuk sevdası kimsede olmasın. Kılıçdaroğlu düzgün bir insan ama Muharrem İnce bir rüzgar estirmiştir, gelmesi gerekiyor. Ben Türkiye için buradayım. Türkiye için! Ben diktatörlük istemiyorum. Kimseye tek yetki verilmesini istemiyorum. Ben Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyette, Türkiye'nin kendi kararlarını kendi vereceği parlamenter sistemi istiyorum. Burası kimsenin çiftliği değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. 98 senede yıkılmamış, kimse de yıkamayacak burayı” şeklinde konuştu.