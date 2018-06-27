CHP önündeki eylem 24 saat sonra bitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bir grup partili, 24 saat süren eyleme son verdi

Dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik bir grup, 'Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok, Kılıçdaroğlu istifa' yazılı pankart açtı. CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanlığı'nın başlattığı 24 saat süreli oturma eylemi bu sabah sona erdi. Grup adına basın açıklaması yapan CHP eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, CHP'yi seçim akşamlarında yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.

Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını belirten Imırgı, şöyle konuştu:

"24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz."

CHP'li grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağlılırken, yaklaşık 250 kişilik bir grup da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için partinin önüne geldi.