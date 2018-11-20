CHP, Öztürk Yılmaz hakkında kararını verdi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

CHP, Öztürk Yılmaz hakkında kararını verdi
20 Kasım 2018 Salı 17:05

CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi.

Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek. (Hürriyet)

Etiketler; #chp #öztürk yılmaz #türkçe ezan #ezan
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