CHP, şehit Özalkan'ın vasiyeti için öneride bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti için CHP bir öneride bulundu

CHP, şehit Özalkan'ın vasiyeti için öneride bulundu

CHP grup başkanvekillerinin dilekçesinde, şehidin, ailesine verilecek tazminatla Irak’ın Telafer kentindeki Türkmen çocuklar için anakolu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını vasiyet ettiği hatırlatılarak şöyle denildi: “Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilebilmesi, anaokulu, kreş ve kültür merkezinin, şehit olması nedeniyle ailesine tahsis edilecek tazminattan karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Şehidimizin ailesine verilecek tazminatın, vasiyetine uygun biçimde Telafer’de kreş, anakolu ve kültür merkezi inşa edilmesi amacıyla TİKA’ya aktarılması sağlanmalıdır.

Eşdeğer tutarın, milletvekillerinin maaşlarından kesilerek şehidimizin ailesine iletilmesi için daha önce de benzer örneklerde öncülük eden TBMM Başkanlığı girişimlerde bulunmalıdır.”

Etiketler; #zeytin dalı #musa özalkan #chp
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